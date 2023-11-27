Sivasspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Sivasspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 4 maçta 10 puan toplamayı başaran Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor mücadelesinden üç puan alarak yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor. Bu sezon Süper Lig'de iç saha galibiyeti alamayan tek takım olan EMS yapı Sivasspor, topladığı 14 puanın yalnızca 4'ün seyircisi önünde hanesine yazdırdı. Sivasspor - Trabzonspor maçında dair tüm detaylar haberimizde...
STAT: BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sport 1
4' Samu Saiz, 20' Manaj
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Burak, Manaj
TRABZONSPOR: Taha, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Bakasetas, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, OnuachuMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında EMS Yapı Sivasspor, Trabzonspor'u ağırlıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 4 maçta 10 puan toplamayı başaran Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor mücadelesinden üç puan alarak yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor. Milli ara öncesi son maçında, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan EMS Yapı Sivasspor, evinde Trabzonspor'u yenerek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor.
EMS Yapı Sivasspor'a konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor, 2017 yılından beri bu deplasmandan galip dönemiyor. Zorlu mücadeleden galip gelmenin hesaplarını yapan bordo-mavili ekibin en önemli silahı ise Paul Onuachu. 2.01'lik boyuyla dikkat çeken Nijeryalı forvet, bu sezon forma giydiği 8 maçta 6 gol, 1 asistlik performans göstermesini bildi. Attığı 6 golün 3'ünü kafa vuruşuyla kaydeden Onuachu, bu gollerle Trabzonspor'a 8 puan kazandırdı.
Ev sahibi ekipte ise İspanyol orta saha Samuel Saiz ve Emrah Başsan takımının skor yükünü çeken isimler. İkili, EMS Yapı Sivasspor'un bu sezon ligde bulduğu 13 golün 7'sine doğrudan katkı sağladı.
Bu sezon Süper Lig'de iç saha galibiyeti alamayan tek takım olan EMS yapı Sivasspor, topladığı 14 puanın yalnızca 4'ün seyircisi önünde hanesine yazdırdı.
SÜPER LİG'DE 35. RANDEVU
İki takım Süper Lig tarihinde 34 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 16'sını Trabzonspor, 9'unu Sivasspor kazandı. 9 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 48 gol atarken, Sivasspor 38 gol kaydetti.
TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK
Karadeniz ekibinde, Mislav Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor.
SİVASSPOR'DA TEK EKSİK KOITA
Geride kalan 12 haftada 14 puan toplayan Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.