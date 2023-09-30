Akne vulgaris rahatsızlığından muzdarip yüz milyonlarca kişiye rastlamak mümkün. Cilt altındaki yağ bezlerinin fonksiyonun bozulması ve Cutibacterium aknes adı verilen cilt bakterisinin çoğalması ciltte klasik sivilce görünümüne neden oluyor.

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NARASİN MADDESİNİN SİVİLCEYE ETKİLİ OLDUĞU KEŞFEDİLDİ

Hakemli bilimsel dergi Nanoscale tarafından yayımlanan yeni araştırmaya göre bilim insanları, antibakteriyel bir madde olan narasine dayanan yeni bir tedavi yöntemi buldu. Narasin çiftlik ve kümes hayvanlarında enkfesiyonu önlemek için kullanılan ve C. aknes'e direnç göstermeyen bir tedavi yöntemi olarak gösterildi.