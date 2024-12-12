Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp 13. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler Siyah Kalp 13. bölüm izle ekranı için araştırmalarına başladı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin yeni bölümünde Şansalanlar, Cihan’ın vurulmasıyla neye uğradıklarını şaşırırlar. Sevilay, Cihan’ın ona ve etrafındakilere olan tutumuna rağmen perişan olur. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm full HD izle…