'Siyah Kalp' 26'ncı bölümüyle ekrana geldi

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 26'ncı bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri, yine ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 1 saat TT listesinde kaldı.

'SİYAH KALP’İN 26'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cihan’ın Tahsin’i öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmasıyla düğündeki herkes büyük bir şok yaşadı. Bu olayın ardından Nuh öfkesine hakim olamadı ve sert bir şekilde tepkisini gösterdi. Tahsin, vurulduğu anı ve yaşananları hatırlamak için olay yerine gitti. Hatırladıklarını savcıya anlattı. Savcı, öğrendikleri sonrasında Serhat’ı sorguya çekti ve Serhat, Tahsin’i yanlışlıkla kendisinin vurduğunu itiraf etti. Suçsuzluğu ispatlanan Cihan serbest bırakıldı.

Cihan, Tahsin’e ilk kez amca diyor;

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Bu gelişmenin ardından Tahsin, Nuh’tan Cihan’la barış imzalamasını istedi. Tahsin, ikiliyi bir araya getirdi. Sumru da tüm aileyi akşam yemeğinde topladı. Esat, duruma karşı çıkarak sofrayı terk ederken Hikmet ise yemeğe davetli değildi.

Nuh, sevdiklerini kaybetmemek için büyük bir adım attı ve psikoloğa gitti. Nuh’un davranışlarının sebebinin anlaşılması için detaylı bir inceleme başladı. Sevilay’dan ayrı kalmaya dayanamayan Nuh’a destek olan Sumru, ona tedaviden sonra her şeyin düzeleceğini ve Sevilay’ın da onu sevdiğini söyleyerek moral verdi. Sevilay’ın ise Nuh değişmedikçe yeniden birlikte olmaya niyeti yoktu. Tahsin, Cihan ve Nuh’u buluşturuyor; İkizlerin babası, Hikmet ile yaptığı işbirliği sonrası Kapadokya’ya geldi. Halil ve Hikmet, tüm aileden intikamlarını almak için beraber hareket etmeye karar verdiler. Halil ortaya çıktığını göstermek için ilk hamlesini yaparak Melek’in kliniğine gitti. Karşısında babasını gören Melek neye uğradığını şaşırdı. Halil ve Hikmet herkese karşı birlik oldu; İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu; Yıldız Tunç’un yazdığı 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.