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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp', 32'nci bölümüyle ekranlara geldi

        'Siyah Kalp', 32'nci bölümüyle ekranlara geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam 32'nci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 2 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 16.05.2025 - 11:45
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’ dün akşam 32'nci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 2 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı.

        'SİYAH KALP’İN 32'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Halil’i vuran Sumru, dayanamayıp kendini ihbar etti. Nihayet, suçu üstlenmek için ısrar etse de Sumru’yu vazgeçiremedi. Ancak polis, olay yerinde herhangi bir saldırı izine rastlamadı. Yapılan araştırmalar sonucunda Halil’in dolandırıcılıktan arandığı ve bu nedenle olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı. Emniyette fenalaşan Nuh, derhal hastaneye kaldırıldı. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken, Sevilay gerçeği daha fazla saklayamadı ve Nuh’un beyninde tümör olduğunu açıkladı. Harika ve Esat’ın da Nuh’u ziyarete gitmesiyle, aile içindeki buzlar yavaş yavaş erimeye başladı.

        Esat, kardeşlerinden özür diledi;

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        İcra memurlarının kapıya dayanmasıyla konağın Hikmet’e kalan kısmının kredi karşılığı ipotek ettirildiği ortaya çıktı. Büyük bir öfkeye kapılan Hikmet, eşyalarını toplayıp Halil’le birlikte konağı terk etti. Konağın icralık olan kısmını ise Tahsin satın aldı. Canan ve Halil’in görüştüğünü duyan Bünyamin, Canan’dan bunun hesabını sordu. O sırada Türkan’ın Bünyamin’le bir ilişkisi olduğunu açıklamasıyla konakta ortalık iyice karıştı. Canan’ın Halil tarafından dolandırıldığı ortaya çıkınca Bünyamin, intikam almak için harekete geçti.

        Bünyamin ve Canan için gerçekler ortaya çıktı;

        Nuh’un tedavisi için yurt dışından gelen doktorlar, tümörün bulunduğu bölgenin oldukça riskli olduğunu ve ameliyatın başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Ancak Nuh, bu ameliyatı olmak istediğini söyledi. Nuh ve Sevilay ameliyat öncesinde yıldırım nikahıyla evlendi. Nikahın ardından Nuh, vakit kaybetmeden ameliyata alındı.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

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        “BENİM NUH’TAN BAŞKA AİLEM YOK!”

        Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından otuz üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Nuh’un geride kalan ailesine yazdığı mektuplar duygu dolu anlar yaşatırken Sevilay, Sumru ve Melek gözyaşlarına hakim olamıyor. Herkesin güçlü kalması gerektiğini vurgulayan Nuh’un, finale yaklaşırken iyileşip ailesiyle mutlu bir hayat yaşayıp yaşayamayacağı ise merak konusu oluyor.

        'Siyah Kalp' 33'üncü Bölüm Tanıtımı;

        Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp
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