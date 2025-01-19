'Siyah Kalp'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını; Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

'Siyah Kalp’in 18. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Samet ile Sumru’nun boşanması ertelenirken Cihan, Sevilay’ın babası hakkında bilgiler öğreniyor. Nihayet, Sumru’nun Tahsin’le olan ilişkisini merak ederken Sumru’yu Tahsin konusunda uyarıyor. Samet, Sumru’yu takip ederken trafik kazası geçiriyor. Samet’in kurtulup kurtulamayacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor.

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'SİYAH KALP’İN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sevilay’ın da arabada olduğunu gören Hikmet, panikle onları kurtarmak için harekete geçti ve Cihan’a haber verdi. Etraftakilerin de yardımıyla Sevilay ve Melek kurtuldu. Sağlık kontrolü için hastanede olan Sevilay ve Melek’i Cihan ziyaret etti. Cihan’ın gelişine öfkelenen Nuh sert bir tepki gösterirken Melek de ondan uzak durmasını istediğini söyledi. Esat’ın yerini öğrenen Cihan, onun peşine düştü. Bünyamin ve adamları Esat’ı almaya gitti fakat durum daha da vahimleşti. Esat’ı yakalayan Cihan, onu evden kovmak istedi. Konakta ortalık iyice karıştı. Cihan’ın Esat’a olan tepkisine sert cevap veren Samet, Esat'ın yanında yer aldı. Samet’in bu davranışıyla Cihan, Kapadokya’dan ayrılma kararı aldı. Gitmeden önce duygularını anlattığı mektubunu Melek’e ulaştırdı. Mektubu okuyan Melek, Cihan’ın gitmesine engel olmak için havaalanına doğru yola çıktı. Cihan, uçağa biniş için işlemlerini yaptırırken Melek de onu durdurmak için nefes nefese her yerde onu aradı.