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        Haberler Televizyon ‘Siyah Kalp’in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        ‘Siyah Kalp’in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda; Melek'in Cihan'a "Ben çok pişmanım Cihan, özür dilerim kendimden" sözleri dikkat çekerken Cihan, Melek'in hamile olduğunu öğreniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 20:01 Güncelleme: 15.12.2024 - 20:01
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        'Siyah Kalp’in 14. Bölüm 2. Tanıtım;

        Yayınlanan tanıtımda; Melek’in Cihan’a “Ben çok pişmanım Cihan, özür dilerim kendimden” sözleri dikkat çekerken Cihan, Melek’in hamile olduğunu öğreniyor. Cihan’ın Melek’e olan aşkı sürerken, Tahsin’in Nuh’a ödeşme vaktinin geldiğini söylemesi “Neler olacak?” sorusunu akıllara getiriyor. Sumru’nun kaldığı otele patronun gelmesi ve Sumru’yu rahatsız etmesi de akıllarda soru işareti bırakıyor.

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        'SİYAH KALP’İN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Cihan’ın vurulduğu haberi konağa bomba gibi düştü. Hastaneye götürülen Cihan tedaviye alındı. Yaptığından pişman olan Melek kendini bilmez bir halde önce intihar etmeye kalkıştı fakat bebeğine kıyamadı. Ardından yaptığını itiraf etmek için emniyet merkezinin yolunu tuttu. Olanlardan haberdar olan Tahsin, Melek’in itiraf etmesini engelledi. Harika’nın annesinin Sumru olmadığı bilgisiyle Enise’nin kapısına dayanan Samet ve Hikmet, ona Sumru’yu evden kovmasını söyledi. Enise, buna karşı çıkınca iki kardeş, getirdikleri iş makinesiyle Enise’nin evini yıktırmaya başladı. Sumru, konağa gidip Nihayet’e ve herkese iftiraya uğradığını haykırdı. Ne olursa olsun konağa dönmeyeceğini de söyledi. Enise’ye de gidemeyen Sumru bir pansiyonda kalmaya başladı. Halıcı Gürcan Bey, Sumru’nun pansiyonda kaldığını öğrenince onu dükkana ait turist evinde kalması için ikna etti. Sumru’yu görmeye giden Nihayet, ona Hikmet’i kendi yöntemleriyle yok edeceğini bu yüzden böyle davrandığını söyledi. Konağın giriş ve çıkışında bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarında görünen Melek, polis tarafından gözaltına alındı. Kendine gelen Nuh, Melek’in başına gelenleri öğrenince yıkıldı. Tahsin, Nuh ve Sumru; Melek’e destek olmak için büyük bir çaba sarf etti. Sevilay, Cihan’ın iyileşmesiyle derin bir nefes aldı. Nuh’a ulaşamayan Sevilay, evden kaçmak isterken Hikmet'e yakalandı. Hikmet, Sevilay’ı yeniden odasına kilitledi. Herkes Melek’in duruşması için mahkeme salonuna geldi. Hakim karşısına çıkan Melek, kendisine söylendiği gibi olanları inkar etti. İyileşip ayaklanan Cihan duruşmaya geldi. Melek ve Cihan bir kez daha karşı karşıya kaldılar.

        Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp
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