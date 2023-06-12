HER CİLT TİPİNE UYMUYOR

Ancak dermatologlar, siyah nokta bantlarının işe yarayıp yaramadığı konusunda o kadar da emin değil Dr. Patel "Bandın yapışma ve gözenekleri temizleme yeteneği değişken bir faktör ve gözenek şeritleri herkeste, özellikle de yapışkan alerjisi olanlarda işe yaramayabilir" dedi.

Dr. Jennifer Herrmann "İşe yaradıklarına dair yaygın bir algı olmasına rağmen, çoğu gözenekleri temizleyecek kadat güçlü değiller" dedi. Dr. Nava Greenfield ise uzun vadeli bir çözüm olarak etkili olduklarını düşünmüyor.