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Siyah nokta bandı gerçekten işe yarıyor mu? Uzmanlar ne diyor?

Siyah nokta bantları ilk çıktığında oldukça popülerdi. Özellikle burun bölgesindeki siyah noktaları temizlediği düşünülüyordu. Peki, siyah nokta bantları gerçekten işe yarıyor mu? Uzmanlar ne diyor?

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  • Siyah nokta bantları gerçekten işe yarıyor mu? Dermatologlar ne diyor?

    Siyah nokta bantları gözeneklerin içerisindeki birikintileri temizlese bile aslında uzun süreli bir etki bırakmıyor ve cilde zarar verebiliyor. Dr. Patel "Siyah nokta bantları, açık komedonları ve siyah noktaları yapıştırmak ve çıkarmak için bir tarafında yapışkan bulunan bir malzemedir. Siyah noktalar, cildin gözenekleindeki yağ havaya maruz kaldığında ve oksitlendiğinde (siyah göründüğünde) meydana gelir. Yapıştırıcı gözenekte yağı gerçekten tutar ve dışarı çekerse, siyah noktayı çıkarır" dedi.
  • Siyah nokta bantları gerçekten işe yarıyor mu? Dermatologlar ne diyor?

    HER CİLT TİPİNE UYMUYOR

    Ancak dermatologlar, siyah nokta bantlarının işe yarayıp yaramadığı konusunda o kadar da emin değil Dr. Patel "Bandın yapışma ve gözenekleri temizleme yeteneği değişken bir faktör ve gözenek şeritleri herkeste, özellikle de yapışkan alerjisi olanlarda işe yaramayabilir" dedi.

    Dr. Jennifer Herrmann "İşe yaradıklarına dair yaygın bir algı olmasına rağmen, çoğu gözenekleri temizleyecek kadat güçlü değiller" dedi. Dr. Nava Greenfield ise uzun vadeli bir çözüm olarak etkili olduklarını düşünmüyor.
  • Siyah nokta bantları gerçekten işe yarıyor mu? Dermatologlar ne diyor?

    GÖZENEKLERİ TAMAMEN TEMİZLEMİYOR

    Dr. Greenfield "Ben siyah nokta bantlarına hayran değilim. Bazen gözeneklerdeki keratin birikimini gidermede etkili iş çıkarabiliyor, ancak gözenekler hemen yeniden doluyor. Genişlemiş gözenekler ve aşırı aktif yap bezleri gibi altta yatan sorunlar bu bantlarla giderilmiyor" diyor.
  • Siyah nokta bantları gerçekten işe yarıyor mu? Dermatologlar ne diyor?

    SİYAH NOKTA BANTLARI GÖZENEKLERİ DAHA FAZLA BÜYÜTÜYOR

    Dr. Hermann "İçerisinde alkol ve benzeri maddeler içeriyorsa hassas ciltler için tahriş edici olabilir."

    Dermatolog Dendt Engelman, gözenekler hakkında bilinmesi gereken başka önemli bir noktadan bahsediyor "Siyah nokta bantları gözeneklerin açılıp öyle kalmalarına neden olabiliyor, bu nedenle onları temizlemek gözenekleri fiziksel olark daha küçük yapmaz. Aslında siyah nokta bandını çekerek genişletiyor olabilirsiniz" dedi.
  • Siyah nokta bantları gerçekten işe yarıyor mu? Dermatologlar ne diyor?

    GÖZENEKLERİ TEMİZLEMEK İÇİN NE KULLANMALIYIZ?

    Siyah nokta bantları yerine, gözenekleri temizlemek için cilt tipine uygun bir maske ve cilt temizleyici ile rutin oluşturduktan sonra gözenek küçültücü serumlar ve tonikler kullanmak işe yarayabilir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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