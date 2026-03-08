Siyasilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde siyasilerden de mesajlar geldi. İşte gelen mesajlar...

KURTULMUŞ: TÜM KADINLARIN FEDAKARLIĞINI SAYGIYLA SELAMLIYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Merhametiyle toplumu iyileştiren ve iradesiyle geleceğe yön veren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirten Kurtulmuş, "Bombaların altında ailesini korumaya çalışan ve direnen kadınlar başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların fedakarlığını saygıyla selamlıyorum. Tarih boyunca bu topraklara değer katan kadınlar güçlü oldukça, ailemiz de milletimiz de güçlü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasinin ve kardeşliğin tahkiminde kadın temsilinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta TBMM olmak üzere siyasette, yerel yönetimlerde, sivil toplumda, akademide, iş dünyasında, sporda ve kültür hayatında kadınların daha etkili biçimde yer alması, ülkemizin en önemli kazanımlarındandır. Kadınları hedef alan her türlü şiddet, ayrımcılık ve baskı, insanlık onuruna yönelmiş açık saldırılardır. Hukukun koruyucu şemsiyesini bu alanda da güçlendirmek görevimizdir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle emekçi kadınların cesaretini, azmini ve alın terini şükranla bir kez daha hatırlatıyor, her birine aileleriyle birlikte sağlık ve huzur temenni ediyorum."

GÜRLEK: KADINLARIN HAKLARINI GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR ATTIK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kadınların, emeğin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi, aile ile toplumun temeli olduğunu vurguladı.

Tarihin her döneminde çalışkanlıkları, azimleri ve başarılarıyla dünyayı güzelleştiren kadınların, bugün de adaletin, merhametin ve umudun en güçlü temsilcisi olduğunu aktaran Gürlek, "Kadına daima önem veren, cenneti annelerin ayaklarına seren bir medeniyetin mensupları olarak kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi reddediyoruz. Kadını dışlayan, onurunu zedeleyen, şiddet uygulayan, haksızlık yapan zihniyete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar kadın haklarının korunması ve güçlendirilmesi konusunda gerek yasal gerekse idari olarak birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Gürlek, şunları kaydetti:

"28 Şubat'ta vesayetçilerin inançlara ve yaşam tarzına vurduğu darbenin izlerini ortadan kaldırdık. Başörtüsü ve giyim tarzı nedeniyle ayrımcılığa uğrayan kadınların mağduriyetlerini giderdik, eğitim ve çalışma haklarının önündeki engelleri ortadan kaldırdık. Siyasette, adalette, eğitimde, çalışma hayatında kısacası her alanda kadınların rolünü artıracak, haklarını güçlendirecek adımlar attık.

Adalet ve yargı teşkilatımızda görev yapan 10 bin 358 kadın hakim ve savcımız, 1211 hakim-savcı adayımız ve yardımcımız, 46 bin 572 kadın personelimizle daha güçlüyüz. 'Şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle kadınların bir damla dahi gözyaşının akmadığı, adaletin, eşitliğin ve saygının hakim olduğu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere hayatın her alanında emek veren, başarılarıyla geleceği aydınlatan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

ÇELİK: EMEKLE, FEKADARLIKLA, SEVGİ VE MERHAMETLE...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayata iyilik ve değer katan tüm kadınları bir kere daha hatırlıyoruz. Emekle, fedakarlıkla, sevgi ve merhametle toplumu ayakta tutan tüm kadınlarımıza saygılar sunuyoruz. İnsanlık onurunu ayakta tutan Gazze'nin kadınlarını özellikle anıyor ve selamlıyoruz."

URALOĞLU: EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güçlü Türkiye yolculuğunda alın teri, bilgisi ve fedakarlığıyla katkı sunan kadınların varlığının, en büyük güç olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hayatın her alanında emeği, azmi ve üretkenliğiyle Türkiye'ye değer katan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Uraloğlu, "Güçlü Türkiye yolculuğumuzda alın teriyle, bilgisiyle ve fedakarlığıyla katkı sunan kadınların varlığı, en büyük gücümüzdür." ifadesini kullandı.

YUMAKLI: YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sektörün her alanında kadın üreticileri daha güçlü teşviklerle desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlık olarak sağladıkları pozitif ayrıcalık ve desteklerle, üreten kadınların gücüne güç kattıklarını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadın elinin değdiği her karış toprakta Türkiye Yüzyılı'nın bereketini büyütüyoruz. Sektörün her alanında kadın üreticilerimizi daha güçlü teşviklerle desteklemeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Emeğiyle toprağımıza hayat veren kadın üreticilerimiz ile Bakanlığımızın her kademesinde emek veren kadın personelimizin ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."