Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Gazze'den Suriye'ye, Yemen'den Sudan'a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin, evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının, hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum." paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 17:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart paylaşımı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

        Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Gazze'den Suriye'ye, Yemen'den Sudan'a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin, evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının, hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da telefon hırsızlığı kamerada

        Şanlıurfa'da kimliği belirsiz kişinin cep telefonu tamiri ve satışı yapılan bir iş yerinin vitrinindeki telefonu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Pasaj esnafı tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, çaldığı telefonu geri verdi. Esnaf, ramazan ayı olması nedeniyle şüpheliyi polise teslim...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?