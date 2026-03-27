Skoda Çin pazarından çekilme kararı aldı

Çek otomobil üreticisi Skoda, dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin'den 2026 ortasına kadar çekileceğini açıkladı. Şirket, bu kararı elektrikli araçlara hızlı geçişte yaşanan zorluklar nedeniyle aldığını bildirdi.

Skoda’nın yıllarca en büyük pazarı olan Çin’de satışlar son yıllarda sert şekilde düştü. Raporlara göre, 2016 ile 2018 yılları arasında 300 bin adetleri aşan satışlar, geçen yıl ise 15 bin adete kadar geriledi.

Şirketten konuya dair yapılan açıklamada, "Skoda modelleri, 2026 ortasına kadar bölgesel bir ortakla birlikte Çin pazarında satılmaya devam edecek" denildi.

YENİ ROTA HİNDİSTAN VE GÜNEYDOĞU ASYA

Skoda, yeni stratejisi kapsamında Hindistan ve Güneydoğu Asya’ya odaklanacağını bildirdi. Şirket, bu bölgelerde potansiyel büyüme gördüğünü belirtti.

Şirket ayrıca, Çin’de satılan araçlar için satış sonrası hizmetlerin devam edeceğini de belirtti.

Öte yandan ana şirket Skoda'nın bağlı olduğu Volkswagen Grubu, Çin’de son yıllarda zor bir dönem geçiriyor.

BYD ve Geely gibi yerli markalar satışlarda öne geçerek Alman üreticinin uzun süredir devam eden liderliğini sona erdirdi.

Fakat, Skoda’nın aksine Volkswagen ve Audi, yeni model lansmanları ve yerelleşen üretimle Çin’de yeniden güç kazanmayı hedefliyor.

