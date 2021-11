HABERTURK.COM

Kısa bir süre önce d-segment SUV modeli Kodiaq'ı makyajlayan Skoda, yakın bir gelecekte c-segment SUV modeli Karoq'u da makyajlamaya hazırlanıyor.

Çek üretici, bu kapsamda merakla beklenen yeni Karoq modelinin tasarımına dair iki yeni çizim yayınladı.

Gösterilen iki yeni tasarım çiziminde Karoq, genişletilmiş, altıgen tasarımlı ön panjur ve sportif bir görünüme kavuşan hava girişleri, inceltilmiş farlar ve yeni tasarımlı LED gündüz sürüş aydınlatmaları dikkat çekiyor.

LED gündüz sürüş aydınlatmalarının altında ise bağımsız bir LED modül bulunan Karoq'un, Skoda'nın yeni tasarım anlayışına sahip olması bekleniyor.

Aracın yeniden tasarlanan arka bölümünü gösteren diğer çizimde daha uzun arka spoyler ve dinamik bir görüntü sunan arka siyah difüzör öne çıkıyor.

Arka aydınlatma grubunda ise yenilenen ve daha keskin hatlara sahip bir far tasarımı dikkat çekerken ön farlar gibi inceltilen ve aracın genişliğini vurgulayan bir tasarım sunuluyor. Burada da markanın imzası olan kristal detaylar ve 'C' şeklindeki far tasarımı kendisini gösteriyor.

İlk kez 2017’de tanıtılan Karoq'un, yenilenen haliyle hem tasarım hem de teknolojik olarak daha iddialı hale geleceğine kaydeden Skoda, otomobili 30 Kasım’da dijital olarak gerçekleştirilecek lansmanla tanıtacak.