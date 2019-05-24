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Skyland İstanbul'un örnek dairesi hazır

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Eroğlu Yapı’nın Seyrantepe’deki projesi Skyland İstanbul’un örnek dairesi tamamlandı. Gönye Proje Tasarım tarafından tasarlanan dairenin her bağımsız bölümü ayrı bir renk paletine sahip ve farklı çözüm önerileri sunuyor. 1+0’dan 4+1’e kadar seçeneklerin olduğu rezidansta, sakinler hızlı asansör sistemi ve akıllı bina teknolojilerinden faydalanabilecek

Skyland Istanbul

Skyland İstanbul projesinin örnek dairesi tamamlandı. Gönye Proje Tasarım tarafından tasarlanan daire, aktif şehir yaşamına uyum sağlayan, sanat ve moda ile yakından ilgilenen, sosyal hayatını çocukları ve yakın dostları ile evinde de sürdüren bireylere uygun bir iç mekan tasarımı sunma iddiasında.

Sezonun trend renk ve malzemelerinin tercih edildiği projede, klasik nötr tonlar, taş ve ahşap dokularıyla dengeleniyor. Tüm mekanlarda fonksiyonlara özel kimliklerin yaratılmasına önem verilen projede, ev sakinleri için farklı yerleşim fikirleri ve çözüm önerileri sunuluyor. Salona bağlanan ve yüksek tavanı ile öne çıkan teras, aile için alternatif bir yaşam alanı sunarken, aynı zamanda ev sahiplerinin hobi alanı olarak değerlendirebilecekleri bir mekana dönüşüyor.

Daire içinde yer alan yatak odalarından ilki, edebiyata ve okumaya meraklı üniversite öğrencisi bir genç kız için tasarlanırken, diğer oda 5 yaşındaki ikiz erkek çocuklara hitap ediyor. Çocuk odasında yüksek tavan ranza ile değerlendirilirken, ebeveyn yatak odasına bağlı açılı soyunma odası plana göre şekilleniyor. Böylelikle konut sahiplerine hem fonksiyonel hem de şık yerleşim alternatifleri sunulmuş oluyor.

Skyland İstanbul’da, daire sahibi olmak isteyenlere, farklı ihtiyaç ve bütçelere göre kurgulanmış, 1+0’dan 4+1’e kadar alternatifler sunuluyor

Diğer kulenin zirvesinde 8 kata yayılan Sky Premium Residence'da ise sadece bu katlara özel giriş, resepsiyon alanı ve asansör ile 45 katlı kulede müstakil ev konforu sunuluyor.

Sky Deluxe Residence ise, 10.000 metrekarelik peyzaj alanı, özgün iç mimarisi, 1+1’den 4+1 dublekse varan daire seçenekleri var.

Skyland İstanbul bünyesindeki HOM Design Center ile mobilya ve dekorasyon markalarına komşu olmanın avantajını yaşayan rezidans sakinleri, evlerinde hızlı asansör sistemi ve akıllı bina teknolojilerinden faydalanabilecek.

Rezidanslarda bulunan iklimlendirme teknolojisi, farklı mekânlara göre değişen ısı değerleri ile konforlu ve tasarruflu bir yaşam alanı sağlarken, ‘touch panel’ teknolojisi sayesinde aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla kontrol ve kumanda edilebiliyor.

 

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