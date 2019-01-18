Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Ümraniye ile karşılaşan Fenerbahçe'de Islam Slimani ve Benzia yine beklentilerin altında kaldı. İki oyuncu da ikinci yarıda sırayla kenara gelirken taraftarlardan da büyük tepki gördüler.

Slimani, 80. dakikada yerini Frey'e bırakırken taraftarlar tarafından ıslıklandı. Bu sırada başta teknik direktör Ersun Yanal olmak üzere takım arkadaşları golcü oyuncuya alkışlarla destek verdiler. 84'te yerini Mehmet Ekici'ye bırakan Benzia da taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldılar.

Öte yandan oyundan alınan Valbuena'nın da yerini Ayew'e bırakırken mutsuz bir görüntü sergilenmesi dikkat çekti.