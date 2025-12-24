Habertürk
        Haberler Ekonomi Enerji SOCAR, Türkiye’de 225 milyon dolarlık enerji santrali satın aldı - Enerji Haberleri

        SOCAR, Türkiye’de GAMA Enerji'nin enerji santralini satın aldı

        SOCAR Türkiye ile GAMA Enerji arasında yürütülen görüşmeler sonucunda, Kırıkkale'de bulunan İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin satışı tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 15:07 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:07
        SOCAR, Türkiye'de GAMA Enerji'nin enerji santralini satın aldı
        ürkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye ve GAMA Enerji A.Ş. arasında akdedilen satış sözleşmesi, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımlarıyla, 23 Aralık 2025 tarihinde Bakü’de düzenlenen 2. Azerbaycan–Türkiye Yatırım Forumu kapsamında düzenlenen törende imzalandı. Sözleşme kapsamında, taraflar arasında Türkiye’nin Kırıkkale şehrinde bulunan İç Anadolu Kombine Çevrim Doğal Gaz Elektrik Santrali’nin alım-satım süreci tamamlandı.

        870 MW üretim kapasitesine sahip İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, Türkiye’nin stratejik enerji merkezlerinden biri olarak, elektrik arz güvenliği açısından büyük önem taşıyor. SOCAR Türkiye bu satın almayla mevcut enerji tedarik ve ticaret faaliyetlerini güçlendirerek, üretim faaliyetleriyle entegre, sürdürülebilir ve rekabetçi bir değer zinciri oluşturma hedefini kararlılıkla sürdürüyor.

        SOCAR Başkanı Rovshan Najaf konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “SOCAR olarak dost ve kardeş Türkiye’deki yatırım kararlarımızın tamamını uzun vadeli stratejik hedefler ve sürdürülebilir değer yaratma ilkesi doğrultusunda şekillendiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu satın almanın, SOCAR Türkiye’nin piyasa dayanıklılığını uzun vadede artıracağına inanıyoruz. Bu yatırım sayesinde doğal gazdan elektrik üretimi stratejimiz kapsamında önemli bir adım atarak, doğal gazın hem Türkiye ekonomisine katkı sağlamasını hem de grup şirketimiz için daha verimli bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyoruz.”

        Bu yatırımla birlikte SOCAR Türkiye’nin enerji piyasasındaki konumunun, üretimden son kullanıcıya kadar uzanan değer zinciri kapsamında güçlendirilmesi öngörülmektedir. Aynı zamanda portföy yönetimi, operasyonel gereksinimler ve ölçek ekonomilerinde optimizasyon sağlanması hedeflenmektedir.

