Menü arayışı için: Ramazan'ın yedinci gününde hazırlayabileceğiniz iftar menüsü
Ramazan ayının yedinci gününde, iftar sofraları için lezzetli alternatif arayışları hız kazanıyor. Bunun yanı sıra insanlar, geleneksel tatların yanı sıra hafif lezzetlere yönelerek iftar sofralarını renklendirmeye çalışıyor. İşte, sizin için Ramazan'ın yedinci gününde hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü!
Ramazan ayının bereketi ve manevi atmosferiyle dolu günlerinde iftar sofraları her gün ayrı bir lezzetle donanıyor. Bununla birlikte her gün ne yapsam diye düşünen insanlar da çoğalıyor. İşte, pazar akşamına denk gelen Ramazan'ın yedinci günü için örnek iftar menüsünün yapılışı...
TEL ŞEHRİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI
MALZEMELER:
1 adet tavuk budu
1 adet tavuk göğsü
6 su bardağı su
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet kuru soğan
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay bardağı tel şehriye
YAPILIŞI:
Tavuk parçalarını bir tencereye alın ve 6 bardak suyla beraber haşlayın. Ayrı bir tencerede ise daha önceden küp küp doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın. (Haşladığınız tavuğun içine aroma vermesi için kereviz sapı, defne yaprağı veya havuç katabilirsiniz.) Haşlanan tavuklarınızın suyunu süzüp bir kenara alın.
Tavuğunuz soğuduktan sonra kemiklerinden didikleyerek ayırın. Derin bir tencerede un ve yağı kavurduktan sonra üzerine tavuk suyunu, didiklenmiş tavuğu ve soğanları dökün. Şehriyesini de ekleyerek biraz kaynattıktan sonra çorbanız servise hazır, üzerine kırmızı biber dökerek sunabilirsiniz. Afiyet olsun!
KARNIYARIK
MALZEMELER:
200 gram kıyma
6 küçük boy patlıcan
3 adet kuru soğan
4 adet domates
Yarım çay bardağı zeytinyağı
9 küçük boy sivri biber
10 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
Damak tadınıza göre tuz ve karabiber
YAPILIŞI:
Önce patlıcanlarınızı alacalı soyarak bir tavada hafifçe kızartın. Kızarttığınız patlıcanlarınızı soğumaya bırakın. Bu aşamada iç harcını hazırlayabilirsiniz. Harcı için soğanları ince ince doğrayın ve büyük bir tavada kavurun.
Üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. Bu sırada 4 diş sarımsağı ve 3 sivri biberi ilave edin. Kıyma pişene kadar devam edin ve doğradığınız domatesleri koyup suyunu çekene kadar pişirin.
Ocaktan almaya yakın doğradığınız maydanozunu koyun. Patlıcanların içini açarak hazırladığınız harçtan hepsine eşit oranda paylaştırın. Tüm patlıcanların üzerine domates dilimi, biber ve sarımsak koyun.
İster tencerede isterseniz önceden ısıtılmış fırında pişirin. (Fırında pişirirseniz üzerine kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz) Karnıyarığınız piştikten sonra servise hazırdır. Afiyet olsun!
NOHUTLU PİLAV
MALZEMELER:
1 su bardağı pirinç
1 çay bardağı nohut
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı artırılıp azaltılabilir)
1 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI:
Pirincinizi bir kabın içerisinde sıcak su ve tuz ekleyerek yarım saat bekletin. Bu sırada tereyağınızı yaygan geniş bir tencereye alıp eritin. Tereyağınız eridikten sonra içine suda süzdüğünüz pirincinizi ekleyin. Pirincinizi tereyağında kavurup üzerine 2 bardak sıcak suyunu dökün.
Bu aşamada nohutlarınızı ve tuzunuzu ekleyebilirsiniz. Kaynadıktan sonra tencerenin altını kısıp pilavınızı suyunu çekene kadar pişirin. Pişen pilavınızı dinlendirip servis tabağınıza alıp üzerine karabiber serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
ROKA SALATASI
MALZEMELER:
1 adet nar
1 demet roka
2 dilim tulum peyniri
1 avuç ceviz
SOSU İÇİN:
Yarım limon
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
İsteğe bağlı balzamik sirke ve tuz
YAPILIŞI:
Cevizi gelişigüzel doğrayıp bir tavada zeytinyağıyla kavurun. Bu sırada rokayı elinizle parçalara ayırıp servis tabağına alın. Daha sonra tulum peynirini parçalara ayırıp rokanın üzerine serpin.
Cevizleri de ilave ettikten sonra salatayı hafifçe karıştırın. Bu aşamada sızma zeytinyağı, nar ekşisi, tuz ve sirkeyle bir sos hazırlayın ve salatayla harmanlayın. Üzerine ayıkladığınız narları ilave ederek servis tabağınıza alıp yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!
ÜZÜM HOŞAFI
MALZEMELER:
2 su bardağı kuru üzüm
5 su bardağı su
1 çay bardağı toz şeker
1 adet karanfil
YAPILIŞI:
Kuru üzümlerinizi bir kap içine alın ve üzerini geçecek kadar su koyun. 10 dakika kadar suda beklettikten sonra suyunu süzün ve derin bir tencerenin içine alın. Üzerine suyu ekleyin ve biraz kaynadıktan sonra şekerini ekleyin.
Bu aşamada altını kısın ve karıştırarak pişirmeye devam edin. Karanfilinizi de ekledikten sonra 5-10 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın ve soğuduğunda şişelere doldurup buzdolabına kaldırın. Servis etmek istediğinizde buzdolabından çıkartın. Afiyet olsun!