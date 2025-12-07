Habertürk
        "Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor​"

        "Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor​"

        Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, "Soğuk hava damarları büzüştürerek kalbin iş yükünü artırır, bu da kalp krizi riskini ortaya çıkarabilir" dedi. Prof. Dr. Hökenek, stentli, bypasslı veya hipertansiyonu olan hastalar için hayati uyarılarda bulundu

        Giriş: 07.12.2025 - 15:02
        "Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor​"
        Kış aylarında kalp krizi vakalarının artış gösterdiğini, ancak bunun özellikle risk gruplarını ilgilendirdiğini söyleyen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, “Sağlıklı bir bireyseniz, yani kalp damarlarınızda herhangi bir sorun yoksa kalp yetmezliği veya tansiyon hastalığınız bulunmuyorsa, soğuk havaya çıkmanızda sakınca yok. Hatta soğuk havada tempolu egzersiz bile yapılabilir” dedi.

        Soğuk havalarda damarların daraldığını, tansiyonun yükselebileceğini belirten Prof. Dr. Hökenek, “Tansiyon hastalarında özellikle kış aylarında su ve tuz tutulumuna bağlı tansiyon krizleri görülebiliyor. Bu da kalbi zorlar ve kalp damar hastalığı olanlarda kalp krizi riskini artırır. Grip, zatürre, influenza gibi enfeksiyonların artması da kalp hastalarında durumu ağırlaştırabilir” uyarısında bulundu.

        KAPALI ORTAMLARDA MASKE ÖNERİSİ

        Soğuk havanın doğrudan hastalık yapmadığını vurgulayan Prof. Dr. Hökenek, “Soğuk hava sizi hasta etmez ama kapalı ortamlarda enfekte kişilerden mikrop kapabilirsiniz. Özellikle kalp damar hastalığı olan kişilere, metrolar veya toplu alanlarda maske takmalarını öneriyoruz” dedi. Kalp ve tansiyon hastalarının mevsim geçişlerinde düzenli kontrollerini yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Hökenek, “Sıcak havalarda tansiyon düşebilir, ilaç ihtiyacı azalabilir. Kışın ise tam tersi bir durum yaşanabilir. Bu yüzden hastalar mutlaka belirli aralıklarla kalplerini ve tansiyon değerlerini kontrol ettirmelidir” dedi.

        Hökenek, “Soğuk hava damarları büzüştürerek kalbin iş yükünü artırır” dedi. Prof. Dr. Hökenek, stentli, bypasslı veya hipertansiyonu olan hastalar için hayati uyarılarda bulundu.

        Hökenek, “Soğuk havalar kalp damarlarını etkileyerek kriz riskini artırabilir, özellikle kalp hastalarının bu dönemde kendilerini korumaları çok önemli” diye konuştu.

        "KRİZİ TETİKLEYEBİLİR"

        Kalp ve tansiyon hastalarının mevsim geçişlerinde düzenli kontrollerini yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Hökenek, “Sıcak havalarda tansiyon düşebilir, ilaç ihtiyacı azalabilir. Kışın ise tam tersi bir durum yaşanabilir. Bu yüzden hastalar mutlaka belirli aralıklarla kalplerini ve tansiyon değerlerini kontrol ettirmelidir” dedi.

