ŞOK 19 Haziran Aktüel ürünler kataloğu çıktı. İndirim takipçileri bu hafta ŞOK 'ta hangi ürünleri bulacak? ŞOK 19 Haziran Aktüel ürünler kataloğunu baktığımızda vatandaşlar için indirimli ürünler mevcut. İndirimli ürünlerde Vernel yumuşatıcı, bebek bezi çeşitleri, ütü masası, tencere çeşitleri ve akülü araba gibi sürprizler var. İşte ŞOK 19 Haziran Aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 19 HAZİRAN İNDİRİMLİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

- Ütü Masası - 75 TL

- Kurutmalık Askılık - 45 TL

- KUMSAL Granit Efektli Cam kapaklı Derin Tencere - 49,90 TL

- Granit Efektli Cam kapaklı Karnıyarık Tencere - 49,90 TL

- Granit Efektli Tava - 29,90 TL

- mulier Desenli Kesme tahtası seti 4'lü - 39,90 TL

- 3'lü saklama kabı seti - 29,90 TL

- Explorer Akülü Araba ATV - 279 TL