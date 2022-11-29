ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta cumartesi ve çarşamba günleri müşterisiyle buluşan ŞOK aktüel ürünleri belli oldu. Sizler için ŞOK katalog indirimli ürünlerini bir araya getirdik. İşte ŞOK kataloğu ile haftanın fırsatları ürünleri...