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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 Kasım 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

ŞOK'ta bu hafta birbirinden farklı ürünler indirime girecek. ŞOK market çarşamba fırsatları ve haftanın indirimleri belli oldu. ŞOK 30 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. ŞOK 30 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. oldu. Bu hafta ŞOK kataloğunda; Mikrodalga Fırın, Bulaşık Makinesi, Düdüklü Tencere, Full HD Android Smart Led TV gibi pek çok farklı ürün yer alıyor. İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

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  • ŞOK 30 Kasım 2022 kataloğu çıktı! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler? ŞOK market aktüel ürünleri

    ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta cumartesi ve çarşamba günleri müşterisiyle buluşan ŞOK aktüel ürünleri belli oldu. Sizler için ŞOK katalog indirimli ürünlerini bir araya getirdik. İşte ŞOK kataloğu ile haftanın fırsatları ürünleri...
  • ŞOK 30 Kasım 2022 kataloğu çıktı! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler? ŞOK market aktüel ürünleri

    25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak indirimler;

    Nescafe Çözünebilir Kahve 20'li 20 TL

    Ülker Çokokrem Cam 650 gr 50 TL

    Ülker Kakaolu Kremalı Bisküvi 8'li 20 TL 

    Ace Ultra Çamaşır Suyu 810 gr 16 TL

    Tefal Maestro Purple Ütü 839 TL
  • ŞOK 30 Kasım 2022 kataloğu çıktı! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler? ŞOK market aktüel ürünleri

    Dijitsu MD10 Mikrodalga Fırın 1.399 TL

    Bernardo Elektrikli Çay Makinesi  399,90 TL

    Fenoti 43″ Full HD Android Smart Led TV 3,599 TL

    Kiwi Elektrikli Cam Cezve 189,90 TL

    Sakura 4W E14 Fırlament Led Ampül 19,50 TL

    Sakura 15w Sarı Beyaz Işık Led Ampül 19,50 TL

    Sakura 9w Sarı Beyaz Işık Led Ampül 16,50 TL

    USB Led Masa Çalışma Lambası 69,95 TL 

    Disco Led Gece Lambası 59,95 TL

    Masa Örtüsü 34,95 TL

    Duygular Serisi Kitapları 9,99 TL
  • ŞOK 30 Kasım 2022 kataloğu çıktı! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler? ŞOK market aktüel ürünleri

    Safır 3’lü Koltuk 1,699 TL

    Zebra TV Ünitesi 749 TL

    Finlux Silver Bulaşık Makinesi 5,759 TL

    Finlux 6 Kg Çamaşır Makinesi 5,559 TL

    Altus Bulaşık Makinesi 6,289 TL

    Tefal Cipso Minut Easy Düdüklü Tencere 6 Litre 2299 TL

    Profilo Torbasız Süpürge 1,619 TL

    Tefal FV1856 Maestro Purple Ütü 839 TL
  • ŞOK 30 Kasım 2022 kataloğu çıktı! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler? ŞOK market aktüel ürünleri

    Çift Kişilik Fitilli Battaniye 249,95 TL

    Dekoratif Kırlent Kılıfı 39,95 TL

    Kadın Fitilli Sabahlık 199,95 TL

    Kadın Ev Botu 79,95 TL

    Çift Kişilik Microfiber Yorgan 239,90 TL

    Tek Kişilik Microfiber Yorgan 199,90 TL

    Silikon Micro Yastık 49,95 TL

    Yastık Koruyucu 17,95 TL

    Slazanger Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 139,90 TL

    Erkek Pijama Takımı 99,95 TL

    Kemer 29,95 TL

    Kadın Uyku Çorabı 19,95 TL

    Çapraz Çanta 69,95 TL

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