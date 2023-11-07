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        Haberler Gündem ŞOK 8-14 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta çarşamba fırsatları ile ŞOK indirimli ürünler fiyat listesi

        ŞOK 8-14 Kasım 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayında!

        ŞOK 8 Kasım 2023 aktüel kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerde çarşamba günü sınırlı sayıda indirimli ürünlerini satışa sunulacak. Aküden telefon tutucuya, dik süpürgeden buharlı ütüye varana kadar geniş ürün yelpazesi bulunan ŞOK aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. İşte 8-14 Kasım 2023 ŞOK aktüel kataloğu ile indirimli ürünler fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 17:32 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:32
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        ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde pek çok kategoride onlarca farklı ürün indirime giriyor. Peki, 8-14 Kasım 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, Kasım ayı ŞOK çarşamba fırsatları katalog ürünleri...

        ŞOK 8-14 KASIM2023 KATALOĞU

        Nutella 1000 g - 139 TL

        Akpınar Tam Yağlı Taze Tava Peyniri 700 g - 75,50

        Sütaş Kaşar Peyniri 500 g - 99,50 TL

        Hotline Enerji İçeceği 1 L - 19,90 TL

        Lezita Piliç Kokteyl Sosis 450 g - 35,50 TL

        Becel Klasik Kase 500 g - 42,50 TL

        2

        Colgate Aktif Beyazlık 75 ml - 35,25 TL

        Pantene Şampuan Çeşitleri 350 ml 60 TL

        Colgate Aktif Beyazlık Diş Fırçası - 38,95 TL

        Neutrogena Onarıcı Bakım Vücut Losyonu - 69,90 TL

        Orkid Platinum Cesaret Paketi Gece - 129 TL

        Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Tableti - 239,90 TL

        Finish Tuz 1,5 kg - 44,90 TL

        Rinso Renkliler/Beyazlar 10 kg - 209 TL

        3

        Hugel Akü 12V 60A - 1399 TL

        Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 169 TL

        Kompresör - 399 TL

        Araç Çakmak Çoklayıcı - 79,95 TL

        Araç İçi Süpürge - 249 TL

        Otopark Numaratör Fosforlu - 29,95 TL

        Telefon Tutucu - 59,95 TL

        Mafsallı Motorcu Dizliği 2’li - 249 TL

        4

        Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü - 2499 TL

        Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici - 799 TL

        Vileda Turbo Temizlik Seti - 819 TL

        Arzum Dik Süpürge - 1099 TL

        Bambu Katlanır Kirli Çamaşır Sepeti - 499 TL

        Cam Gider Süsü - 24,90 TL

        Masajlı Duş Başlığı Seti 99,95 TL

        5

        Simfer SFS4N 102 Ekran 40” Uydu Alıcılı LED Full HD Televizyon - 5499 TL

        Simfer 3031 Siyah 4 Gözü Gazlı Set Üstü Cam Ocak - 3199 TL

        Simfer SK-5701/5702 Damak Rose/Kırmızı Türk Kahve Makinesi - 1189 TL

        Simfer SK-6701 Airfry Smart 4 L Siyah Dijital - 2099 TL

        Simfer Dysis DK-4703 Rose/Kırmızı/Siyah 3’lü Blender Seti - 1099 TL

        6

        Fly Arturo Kirli Sepetli Banyo Dolabı - 1399 TL

        Fly Ayza Parlak Profil Damla Desen Mika Duşakabin Oval - 2599 TL

        Fly Lange Çamaşır Makinesi Dolabı - 1079 TL

        Fly Fokus 80 CM Banyo Dolap - 4879 TL

        7
        8
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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