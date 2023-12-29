ŞOK aktüel 30 Aralık 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri
ŞOK 30 Aralık 2023 aktüel kataloğu çıktı. ŞOK'ta bu hafta marka ayakkabılar ve dikey süpürge cumartesi günü raflardaki yerini alacak. Bu hafta ŞOK kataloğunda; el yapımı büyük boy hasır sepet 159 TL, Spiderman hareketli figür 279 TL, su geçirmez bot 3.499 TL, dikey şarjlı süpürge 21.999 TL'den alıcısıyla buluşacak. 30 15 Aralık 2023 Cumartesi fırsatları ŞOK kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı kategoride onlarca sınırlı sayıda ürünler müşterisiyle buluşacak. İşte, 30 Aralık 2023 ŞOK indirimli ürünler kataloğu...
ŞOK 30 ARALIK 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Homelle Natural Büyük Hasır Sepet 159 TL
Homelle Natural Orta Boy Sepet 59,95 TL
Homelle Natural Büyük Boy Sepet 69,95 TL
Homelle Natural Küçük Boy Sepet 49,95 TL
Homelle Natural Küçük Hasır Sepet 125 TL
Homelle Natural Orta Hasır Sepet 145 TL
Homelle 2'li Hasır Amerikan Servisi 125 TL
My Little Pony Sevimli İşaret Sihri Serileri 279 TL
Spiderman Hareketli Figür 279 TL
Gokidy Canavar / Prenses Kuaför Seti 99,95 TL
My Little Pony Mini Dünya Sihri Serileri 129 TL
Gokidy Oyun Hamuru Seti Çeşitleri 39,95 TL
Gokidy 4'lü Oyun Hamuru Çeşitleri 49,95 TL
Gokidy Yeni Yıl Yumurtası 79,95 TL
Columbia Bot Newton Ridge Plus Waterproof 3.499 TL
Columbia Ayakkabı Crestwood Waterproof 2.799 TL
Columbia Çanta Atlas Explorer 1.599 TL
Vans WM Ward Platform Ayakkabı 2.299 TL
Vans UY Old Skool Ayakkabı 1.999 TL
Vans UA Old Skool Platform Ayakkabı 2.299 TL
Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 1.999 TL
Vans UA Authentic Ayakkabı 1.999 TL
Vans UA Old Skool Ayakkabı 1.999 TL
Vans Çanta MN Old Skool Backpack 999 TL
JWIN JTK-6103B 61 Tuşlu Kablosuz Org 2.749 TL
JWIN UK-2101 Max Soprano Ukulele 499 TL
Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.999 TL
Havit PJ207 Prime Opal Taşınabilir HD Projeksiyon Cihazı 2.999 TL
Havit M9037 Akıllı Saat - Siyah 729 TL
Lenovo Ideapad 3 82RK00XBTX01 i3-1215U FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar 12.399 TL
Asus X515EA-BQ945W03 i3-1115G4 Taşınabilir Bilgisayar 12.999 TL