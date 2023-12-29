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        Haberler Ekonomi Alışveriş ŞOK aktüel 30 Aralık 2023 kataloğu çıktı! Marka ayakkabılar geliyor! Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünler fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        ŞOK aktüel 30 Aralık 2023 kataloğu çıktı! Bu hafta ŞOK katalog indirimli ürünleri

        ŞOK 30 Aralık 2023 aktüel kataloğu çıktı. ŞOK'ta bu hafta marka ayakkabılar ve dikey süpürge cumartesi günü raflardaki yerini alacak. Bu hafta ŞOK kataloğunda; el yapımı büyük boy hasır sepet 159 TL, Spiderman hareketli figür 279 TL, su geçirmez bot 3.499 TL, dikey şarjlı süpürge 21.999 TL'den alıcısıyla buluşacak. 30 15 Aralık 2023 Cumartesi fırsatları ŞOK kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 19:41 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:41
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        ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerin beğenisine sunuldu. ŞOK marketlerde bu hafta yine birbirinden farklı kategoride onlarca sınırlı sayıda ürünler müşterisiyle buluşacak. İşte, 30 Aralık 2023 ŞOK indirimli ürünler kataloğu...

        ŞOK 30 ARALIK 2023 AKTÜEL KATALOĞU

        Homelle Natural Büyük Hasır Sepet 159 TL

        Homelle Natural Orta Boy Sepet 59,95 TL

        Homelle Natural Büyük Boy Sepet 69,95 TL

        Homelle Natural Küçük Boy Sepet 49,95 TL

        Homelle Natural Küçük Hasır Sepet 125 TL

        Homelle Natural Orta Hasır Sepet 145 TL

        Homelle 2'li Hasır Amerikan Servisi 125 TL

        My Little Pony Sevimli İşaret Sihri Serileri 279 TL

        Spiderman Hareketli Figür 279 TL

        Gokidy Canavar / Prenses Kuaför Seti 99,95 TL

        My Little Pony Mini Dünya Sihri Serileri 129 TL

        Gokidy Oyun Hamuru Seti Çeşitleri 39,95 TL

        Gokidy 4'lü Oyun Hamuru Çeşitleri 49,95 TL

        Gokidy Yeni Yıl Yumurtası 79,95 TL

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        Columbia Bot Newton Ridge Plus Waterproof 3.499 TL

        Columbia Ayakkabı Crestwood Waterproof 2.799 TL

        Columbia Çanta Atlas Explorer 1.599 TL

        Vans WM Ward Platform Ayakkabı 2.299 TL

        Vans UY Old Skool Ayakkabı 1.999 TL

        Vans UA Old Skool Platform Ayakkabı 2.299 TL

        Vans MN Filmore Decon Ayakkabı 1.999 TL

        Vans UA Authentic Ayakkabı 1.999 TL

        Vans UA Old Skool Ayakkabı 1.999 TL

        Vans Çanta MN Old Skool Backpack 999 TL

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        JWIN JTK-6103B 61 Tuşlu Kablosuz Org 2.749 TL

        JWIN UK-2101 Max Soprano Ukulele 499 TL

        Dyson V11 Absolute Extra Dikey Şarjlı Süpürge 21.999 TL

        Havit PJ207 Prime Opal Taşınabilir HD Projeksiyon Cihazı 2.999 TL

        Havit M9037 Akıllı Saat - Siyah 729 TL

        Lenovo Ideapad 3 82RK00XBTX01 i3-1215U FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar 12.399 TL

        Asus X515EA-BQ945W03 i3-1115G4 Taşınabilir Bilgisayar 12.999 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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