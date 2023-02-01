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ŞOK'ta fırsat haftası! ŞOK aktüel 2 - 7 Ocak kataloğu

ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Şubat ayına girilmesiyle yeni fırsatlar alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bu hafta ŞOK aktüel ürünler listesinde gıda ürünleri, teknolojik aletler, küçük ev aletleri ve daha birçok kategoride fırsatlar raflarda yerini aldı. İşte ŞOK aktüel 2 - 7 Ocak kataloğu...

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  • ŞOK aktüel KATALOĞU Şubat | 2-7 Şubat 2023 ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirimde?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimler merak ediliyor. Alışveriş takipçileri için güncel ŞOK kataloğunu haberimizde derledik. Peki, ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK aktüel 2 - 7 Ocak kataloğu ile haftanın fırsatları...
  • ŞOK aktüel KATALOĞU Şubat | 2-7 Şubat 2023 ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirimde?

    ŞOK AKTÜEL 1 - 7 OCAK İNDİRİMLER LİSTESİ

    Parıltı Kek Fanusu 399 TL

    Naz 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı 299 TL

    Lav 3’lü Meşrubat-Su Bardağı 59,95 TL

    Keramika Ege Pasta Tabağı 34,95 TL

    Kilitli Kapak Cam Fırın Kabı 1520 ml 89,95 TL

    Kilitli Kapak Cam Fırın Kabı 1040 74,95 TL

    Kilitli Kapak Cam Fırın Kabı 640 ml 59,95 TL

    Saklama Kabı 19,95 TL

    Saklama Kabı 2’li Set 22,95 TL
  • ŞOK aktüel KATALOĞU Şubat | 2-7 Şubat 2023 ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirimde?

    Biga 3’lü Banyo Aksesuarı 159 TL

    Fin Kapak Tutucu 79,95 TL

    Metal File Patates Soğan Sepeti 119 TL

    Metal Kaşıklık 44,95 TL

    Sargon Porto Zeytin Tabağı 39,95 TL

    Sargon Porto Kahvaltılık Peynir Tabağı 32,95 TL
  • ŞOK aktüel KATALOĞU Şubat | 2-7 Şubat 2023 ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirimde?

    2 Bölmeli Kare Sunum Tabağı 32,95 TL

    2 Bölmeli Sunum Tabağı 32,95 TL

    Yağlık Tuzluk 4’lü Set 99,95 TL

    2’li Tuzluk Seti 54,95 TL

    Yer Sofrası 179,90 TL

    Katlanır Masa 349,90 TL
  • ŞOK aktüel KATALOĞU Şubat | 2-7 Şubat 2023 ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirimde?

    Gamers Arena Sangal Hell Amd Athlon 16 GB DDR4 500 GB SSD Freedos Gaming PC 8299 TL

    Gamers Arena Sangal The Amd Reyzen 16 GB DDR4 512 GB SSD Freedos Gaming PC 13499 TL

    Gamers Arena Sangal Pro Amd Reyzen 16 GB DDR4 500 GB SSD Freedos Gaming PC 14999 TL

    Twisted Minda 21.5 Full HD Çerçevesiz Gaming Monitör 1699 TL
  • ŞOK aktüel KATALOĞU Şubat | 2-7 Şubat 2023 ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirimde?

    ŞOK AKTÜEL 4 - 7 ŞUBAT KATALOĞU

    Kek Fanusu 399 TL

    6 Kişilik Kahve Fincan Takımı 299 TL

    3’lü Meşrubat-Su Bardağı 59,95 TL

     

    Pasta Tabağı 34,95 TL
  • ŞOK aktüel KATALOĞU Şubat | 2-7 Şubat 2023 ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirimde?

    Zeytin Tabağı 39,95 TL

    Kahvaltılık Peynir Tabağı 32,95 TL

    Kare Sunum Tabağı 32,95 TL

    2 Bölmeli Sunum Tabağı 32,95 TL

    Yağlık Tuzluk 4’lü Set 99,95 TL
  • ŞOK aktüel KATALOĞU Şubat | 2-7 Şubat 2023 ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirimde?

    Cam Fırın Kabı 1520 ml 89,95 TL

    Kapak Cam Fırın Kabı 1040 74,95 TL

    Cam Fırın Kabı 640 ml 59,95 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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