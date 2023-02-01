ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimler merak ediliyor. Alışveriş takipçileri için güncel ŞOK kataloğunu haberimizde derledik. Peki, ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler ve hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK aktüel 2 - 7 Ocak kataloğu ile haftanın fırsatları...