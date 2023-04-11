ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerde indirime girecek ve düşük fiyatla müşterilere sunulacak ekstra ürünler belli oldu. Alışverişseverler için ŞOK 12-18 Nisan 2023 aktüel indirimli ürünleri bir araya getirdik. İşte Bu hafta ŞOK katalog ürünleri...

ŞOK AKTÜEL 12-18 NİSAN 2023 İNDİRİMLER LİSTESİ

İnci Elma Dilim Patates 27,50 TL

Sütaş Geleneksel Tereyağ 89,95 TL

Carte D’or Selection 78,90 TL

Algida Maraş Usulü Bol Kaymaklı 58,90 TL

Wasa Original Gevrek 34,90 TL