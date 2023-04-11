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ŞOK 14-18 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu çıktı!

ŞOK marketlerde 12-18 Nisan 2023 tarihlerine özel indirimler dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta lüks marka çantalar, akıllı robot süpürge, airfryer gibi pek çok farklı ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 12 Nisan 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

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  • ŞOK aktüel ürünler 14-18 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'a lüks marka çantalar geliyor! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerde indirime girecek ve düşük fiyatla müşterilere sunulacak ekstra ürünler belli oldu. Alışverişseverler için ŞOK 12-18 Nisan 2023 aktüel indirimli ürünleri bir araya getirdik. İşte Bu hafta ŞOK katalog ürünleri... 

    ŞOK AKTÜEL 12-18 NİSAN 2023 İNDİRİMLER LİSTESİ

    İnci Elma Dilim Patates 27,50 TL

    Sütaş Geleneksel Tereyağ 89,95 TL

    Carte D’or Selection 78,90 TL

    Algida Maraş Usulü Bol Kaymaklı 58,90 TL

    Wasa Original Gevrek 34,90 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 14-18 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'a lüks marka çantalar geliyor! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler?

    Nivea Canlandırıcı Yüz Temizleme Jeli 39 TL

    Çift Taraflı Yüz Temizleme Fırçası 24,90 TL

    Mara Kaş Şekillendirici 26,75 TL

    Elidor Saç Bakım Yağı Avokado Üzüm 59,90 TL

    Gliss Oil Elixir Sıvı Saç Kremi 41,90 TL

    Deve Tabanı Salon Bitkisi 69,90 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 14-18 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'a lüks marka çantalar geliyor! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler?

    Ariel Aqua Pudra 189,90 TL

    Fakir Halı&Koltuk Şampuanı 31,95 TL

    Ace Klasik 26,90 TL

    Mintax Yoğun Çamaşır Suyu 47,90 TL

    Mintax Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 22,95 TL

    Bingo Fresh Yüzey Temizleyici Pembe Düşler 29,90 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 14-18 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'a lüks marka çantalar geliyor! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler?

    Şarjlı Saç Sakal ve Favori Düzeltme Makinesi 119,90 TL

    Vücut Analiz Baskülü 159,90 TL

    Sinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1249 TL

    Sillgech Superbright Cam Mopu 99,95 TL

    Sillgech Smart Spim Mop 119,90 TL

    Temizlik Kovası 44,95 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 14-18 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'a lüks marka çantalar geliyor! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler?

    XL Kamp Sandalyesi 379,90 TL

    Lüks Mangal 149,90 TL

    Rattan Desenli Masa 449,90 TL

    Wexta ABS Büyük Boy Valiz Gri 599,90 TL

    Wexta ABS Orta Boy Valiz Gri 499,90 TL

    Wexta ABS Kabin Boy Valiz Gri 349,90 TL

    Katlanır Yatak 699,90 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 14-18 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'a lüks marka çantalar geliyor! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler?

    Asus 8GB 256GB SSD Freedos 14" FHD Notebook 9499 TL

    Mercusys 300 Mbps Wifi Menzil Genişletici 239 TL

    WİAMİ Akıllı Robot Süpürge 6999 TL

    NPO RAF R1285 Düzleştirici ve Kırışık Giderici Taşınabilir Dikey Ütü 679 TL

    NPO RAF Dokunmatik Ekran 4.0L Airfryer 1799 TL

    WİAMİ Akıllı Yağ Ölçer Baskül 399 TL

    HOOVER 9 KG Çamaşır Makinesi 8899 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 14-18 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'a lüks marka çantalar geliyor! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler?

    3 Kişilik Yatarlı Salıncak Ekru / Desenli 6499 TL

    Askı Salıncak Kahve - Bej 3999 TL

    Metal Oturma Grubu Gri 5999 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 14-18 Nisan 2023 kataloğu: ŞOK'a lüks marka çantalar geliyor! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler?

    Jet set charm çanta kahve 5499 TL

    Jet Set çanta bej 4499 TL

    Jet set charm çanta bej-kahve 5499 TL

    Maeve çanta bej-siyah 5499 TL

    Bedford çanta siyah 5499 TL

    Jet set travel çanta siyah 4999 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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