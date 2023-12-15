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        Haberler Ekonomi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler 15 - 19 Aralık 2023 kataloğu ile fiyat listesi yayında! - Alışveriş Haberleri

        ŞOK'ta aralık ayı fırsatları! İşte güncel katalog

        ŞOK marketlerde yılbaşı heyecanı yaşanıyor. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 15 - 19 Aralık aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 22:46 Güncelleme: 15.12.2023 - 22:46
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        ŞOK aktüel ürünlerindeki yılbaşı fırsatları gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var VE hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 15 -19 Aralık kataloğu ile haftanın fırsatları...

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        İŞTE 15 -19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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