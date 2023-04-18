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Tatil fırsatları: ŞOK 19 - 25 Nisan aktüel kataloğu yayında!

ŞOK marketlerde nisan ayına özel haftanın indirimleri ve mayıs ayına kadar devam edecek tatil fırsatları dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 19 - 25 Nisan aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

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  • ŞOK aktüel ürünler 19 - 25 Nisan Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog'ta bu hafta tatil fırsatları satışta!

    ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu ile alışveriş takipçileri tarafından gündeme geldi. Birçok farklı kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 19 - 25 Nisan kataloğu ile haftanın fırsatları...
  • ŞOK aktüel ürünler 19 - 25 Nisan Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog'ta bu hafta tatil fırsatları satışta!

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Konsantre Yumuşatıcı 32 TL 

    32'li 3'ü 1 Arada 65 TL  

    Sıvı Deterjan 40 TL

    Davranış Eğitimi Kitap Çeşitleri 9,99 TL 
  • ŞOK aktüel ürünler 19 - 25 Nisan Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog'ta bu hafta tatil fırsatları satışta!

    Kitap Çeşitleri 14,99 TL 

    88 Parça Micro Bloklar 79,95 TL  

    260 Parça Pixel 3D Bloklar 79,95 TL

    49 Parça Kovalı Midi Bloklar 99,95 TL 

    Altını Islatan Bebiş Bebek 139,90 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 19 - 25 Nisan Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog'ta bu hafta tatil fırsatları satışta!

    Kurbağa Top 99,95 TL 

    Yazar Kasa ve Alışveriş Seti 119,90 TL  

    Taşıyıcı Tır Seti 149,90 TL 

    3 Kapaklı Gardrop 1.799 TL 

    Çekmeceli Şifonyer 1.149 TL

    Metal Ayaklı Katlanır Masa 529,90 TL 
  • ŞOK aktüel ürünler 19 - 25 Nisan Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog'ta bu hafta tatil fırsatları satışta!

    24'' Full HD AMD FreeSync Premium Curved Gaming Monitör 3.199 TL 

    Kablolu Kafa Bantlı Kulaklık 499 TL

    Gamer Mouse 199 TL

    Çerçevesiz Gaming Monitör 1.999 TL

    Çift Mikrofonlu Webcam 299 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 19 - 25 Nisan Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog'ta bu hafta tatil fırsatları satışta!
  • ŞOK aktüel ürünler 19 - 25 Nisan Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog'ta bu hafta tatil fırsatları satışta!
  • ŞOK aktüel ürünler 19 - 25 Nisan Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog'ta bu hafta tatil fırsatları satışta!

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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