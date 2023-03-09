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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ŞOK 9 - 14 Mart aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayında!

ŞOK aktüel ürünlerde güncel katalog yayınlandı. ŞOK marketlerde mart ayına özel indirimler dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK'ta 14 Mart'a kadar süren fırsatlar kataloğu...

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  • ŞOK aktüel ürünler 9 - 14 Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi

    ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu ile alışveriş takipçileri tarafından gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 8 -14  Mart kataloğu ile haftanın fırsatları...
  • ŞOK aktüel ürünler 9 - 14 Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi

    ŞOK AKTÜEL 8 - 14 MART İNDİRİMLER LİSTESİ

    Sızma zeytinyağı 90 TL

    Demlik poşet çay 34,95 TL

    Sucuk 75,90 TL

    Saç boyası 39,25 TL

    Sıvı bulaşık deterjanı 2600 ml 79,90 TL

    Kepeğe karşı etkili şampuan 19,94 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 9 - 14 Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi

    Çikolatalı tahıl gevreği 49,90 TL

    Karamel krokan 19,90 TL

    Ankastre set 3599 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 9 - 14 Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi

    2'li peluş banyo paspas takımı 199,90 TL

    Dekoratif peluş halı 199, 90 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 9 - 14 Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi

    Kadın-erkek sweatshirt 239, 90 TL

    Barbie balerin bebek 89,95 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 9 - 14 Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi

    Kurutmalık 149,95 TL

    Full HD curved monitör 2399 TL

    Comfort e-spor oyuncu koltuğu 2699 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 9 - 14 Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi

    ŞOK'TA CUMARTESİ FIRSATLARI 11 - 14 MART KATALOĞU

    17,5 kg Tavan Boyası 219 TL

    A+ Çift Kapılı Buzdolabı 11.799 TL
  • ŞOK aktüel ürünler 9 - 14 Mart 2023 kataloğu: ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünler neler? ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi

    106 ekran smart tv 3799 TL

    12 L Hava Fritözü 4999 TL

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