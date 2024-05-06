ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda filtre kahve makinesi var!
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. 8-14 Mayıs tarihleri arasında ŞOK kataloğunda türk kahve makinesi, tost makinesi, çay makinesi, yoğurt süzme aparatı yer alıyor. İşte indirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK aktüel ürünler indirimli liste halinde yayınlandı. Anneler Günü’ne özel indirimlerin yer aldığı ŞOK kataloğunda ayrıca filtre kahve makineside dikkat çekiyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 8 -14 Mayıs 2024
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Homend Royaltea Plastik Antrasit Çay Makinesi 1.099 TL
Homend Grilliant Tost Makinesi 1.599 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.199 TL
Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL
3'lü Bambum Piramit Döküm Sahan Set 599 TL
Bambum Lara Sea / Golf Fincan Takımı 599 TL