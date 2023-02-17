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ŞOK'ta kışlık mont ve spor ayakkabısı satışa çıkıyor! Bu hafta ŞOK indirimli ürünler kataloğu

ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu yarın raflardaki yerini alacak. 18 Şubat 2023 ŞOK kataloğunda yer alan indirimli ürünler alışverişseverlerin gündeminde. Bu hafta ŞOK marketlerde kışlık mont, spor ayakkabısı ve airfryer gibi ürünler ön plana çıkıyor. İşte ŞOK 18 Şubat 2023 ŞOK aktüel kataloğu ürünleri...

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  • ŞOK aktüel ürünler kataloğunda markalı kışlık mont ve spor ayakkabısı satışa çıkıyor! Bu hafta ŞOK 18 Şubat 2023 kataloğu

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta Cumartesi fırsatlarında ŞOK marketlerde markalı kışlık/mevsimlik montlar, spor ayakkabıları yer alıyor. İşte ŞOK market üktüel indirimli ürünler kataloğu...

    ŞOK 18 ŞUBAT 2023 AKTÜEL KATALOĞU

    Ranforce Nevresim Seti Çift Kişilik 249,95 TL

    Tek Kişilik Penye 79,95 TL

    Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 99,95 TL

    Ranforce Nevresim Seti Tek Kişilik 199,95 TL

    Kırıcı Delici 899,90 TL

    Fayans Kesme aleti 379,90 TL

    Şato Oyun Evi 179,90 TL
  • ŞOK aktüel ürünler kataloğunda markalı kışlık mont ve spor ayakkabısı satışa çıkıyor! Bu hafta ŞOK 18 Şubat 2023 kataloğu

    Lenovo 8 GB 256 GB 15.6 FHD Freedos Bilgisayar 8399 TL

    NPO RAF Airfryer Yağsız Kızartma&Sıcak Hava Fritözü 1679 TL

    CASPER VIA F30 Plus 128 GB Akıllı Telefon Platin Gri 4799 TL

    Oppo Enco Air Bluetooth Kulaklık Siyah 1049 TL

    Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8GB 256 GB Onyx Gray 8699 TL
  • ŞOK aktüel ürünler kataloğunda markalı kışlık mont ve spor ayakkabısı satışa çıkıyor! Bu hafta ŞOK 18 Şubat 2023 kataloğu

    Columbia Kadın/Erkek Şişme Mont Black 2599,99 TL

    Nike Air Jordan Fossil Stone 2599 TL

    Columbia Kadın İnce Mont Black/Dark Sapphire/Marion Berry 1499,99 TL

    Columbia Kadın Şişme Kaban Dark Nocturnal/Black 2999,99 TL

    Columbia Erkek Şişme Yelek Black/Red Jasper Shark 1999,99 TL

    Columbia Erkek İnce Mont Black Grill/Blue Jay 1499,99 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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