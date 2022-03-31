ALTIN FİYATLARI 31 Mart Perşembe günü aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosunu haberimizde derleidk. İşte 31 Mart altın fiyatları...

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