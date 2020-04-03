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Sokağa çıkma yasağı hangi yaşları kapsıyor? İşte sokağa çıkma yasağı olan iller (30 büyükşehir)

Türkiye'de corona virüsü salgını nedeniyle bir süredir konuşulan sokağa çıkma yasağı kararına ilişkin son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu gece yarısı itibariyle 30 büyükşehir ile Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışını kapatıyoruz" dedi. İşte Sokağa çıkma yasağı hangi yaşları kapsıyor? İşte İşte sokağa çıkma yasağı olan iller...

Sokağa çıkma yasağı hangi yaşları kapsıyor

Sokağa çıkma yasağı hangi yaşları kapsıyor? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü tedbirlerine yönelik yaptığı son dakika açıklamasında; "Sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getiriyoruz. Gece yarısından itibaren gençler de 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamacaklardır." dedi. İşte sokağa çıkma yasağı olan iller...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ YAŞLARI KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü tedbirlerine yönelik yaptığı son dakika açıklamasında; "Sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getiriyoruz. Gece yarısından itibaren gençler de 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamacaklardır." dedi. 

TÜRKİYE 30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - 2020

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi ve

Zonguldak - Zonguldak Belediyesi

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