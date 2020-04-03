Sokağa çıkma yasağı hangi yaşları kapsıyor? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü tedbirlerine yönelik yaptığı son dakika açıklamasında; "Sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getiriyoruz. Gece yarısından itibaren gençler de 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamacaklardır." dedi. İşte sokağa çıkma yasağı olan iller...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ YAŞLARI KAPSIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü tedbirlerine yönelik yaptığı son dakika açıklamasında; "Sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getiriyoruz. Gece yarısından itibaren gençler de 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamacaklardır." dedi.
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