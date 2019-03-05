'Onların da yaşam hakkı var'

Kenan Taşkın'ın haberine göre, son dönemlerde Akçabat ilçesinin çeşitli mahallelerinde meydana gelen hayvan ölümlerinin artması , kedi ve köpeklerin esrarengiz bir şekilde telef olmaları sonrası Belediye harekete geçti.

Akçaabat belediyesi Günün her saati hizmet vermeyi hedefleyen ‘tam donanımlı Sokak Hayvanları Koruma Aracını’ hizmete soktu. Sokak Hayvanları Koruma Aracı ile sahipsiz ve sağlıksız sokak hayvanları toplanacak.

Bu hayvanlar; Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek aşı ve küpeleme işlemeleri gerçekleştirilecek daha sonrada alındığı yere bırakılıyor.

Akçaabat Belediye Başkanı şefik Türkmen, “ Sokak hayvanlarının da yaşam hakkı olduğunu belirterek, “İnsana olduğu kadar hayvanlara da hizmet vermemiz gerekiyor. Oluşturduğumuz tam donanımlı ve bir veterinerinde görev li olduğu Sokak Hayvanları Koruma Aracı ile yaralı, zor durumdaki, sahipsiz ve sağlıksız hayvanları yardım eli uzatacağız. İlçe halkımızda zor durumdaki kedi veya köpek gibi hayvanları görünce bize bildirsinler ” dedi.