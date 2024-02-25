Sokak ortasında infaz! 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden 32 yaşındaki Fırat Yurteri'nin, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, cuma günü sabah saat 10.00 sıralarında Yaşar Kemal Mahallesi 6004 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobille sokağa gelen A.Ö. (37), henüz bilinmeyen bir nedenle Fırat Yurteri (32) ile tartıştı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö., yanındaki tabancayla Fırat Yurteri'nin arkasından ateş açtı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Yurteri, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerine geldiği otomobiliyle kaçtı.