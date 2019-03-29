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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 2017 yılında, kendisinden ayrılmak isteyen eşi Fatma Açıkgöz'ü (35),sokakta ortasında 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan özel güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz'ün (41) davası karara bağlandı.
200 METRE KOVALAYIP 15 KEZ BIÇAKLADI
Yol kenarında park halindeki araçların arasına saklanan Tahsin Taner Açıkgöz, Fatma Açıkgöz'ün evden çıkıp, çalıştığı markete gittiğini görünce takip etti. Tahsin Taner Açıkgöz'ün kendisini takip ettiğini fark eden Fatma Açıkgöz, kaçmaya başladı. Kadını 200 metre takip ettikten sonra yakalayan Tahsin Taner Açıkgöz, yere düşürüp, 15 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.
'KASTEN ÖLDÜRMEK' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI
Olay sonrası bıçağı çöp kutusuna atan ve bindiği taksiyle kaçmaya çalışan Tahsin Taner Açıkgöz, çevredekilerin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalandı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Açıkgöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Tahsin Taner Açıkgöz ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık Açıkgöz hakkında, 'eşini kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.
'TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI
DHA'nın haberine göre, Sanık Tahsin Taner Açıkgöz, tutuklu yargılandığı davada son kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada eski savunmalarını tekrarlayan Açıkgöz, son sözünde, "Takdiri mahkemeye bırakıyorum" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin suçu tahrik altında işlediğini savunarak, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Tahsin Taner Açıkgöz'e verdiği ömür boyu hapis cezasını, suçun tahrik altında işlendiği gerekçesiyle 24 yıla indirdi. 'İyi hal' indirimi de uygulanan Tahsin Taner Açıkgöz'e, 20 yıl hapis cezası verilip, tutukluluk halinin devamı kararı alındı. Dosya, temyiz için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilecek.
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