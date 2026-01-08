Habertürk
        Sokak savaş alanına döndü! | Son dakika haberleri

        Sokak savaş alanına döndü!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Bahçelievler'de kontrolden çıkan bir kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi. Büyük bir hızla çarptığı araçlar hurdaya dönerken o saniyede durakta bekleyen otobüs yolculara adeta kalkan oldu. Bir dükkanın önünde bekleyen adam da birkaç saniye ile kurtuldu.

        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 22:17 Güncelleme: 08.01.2026 - 22:17
        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Bahçelievler'de kontrolden çıkan bir kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi.

        Büyük bir hızla çarptığı araçlar hurdaya dönerken o saniyede durakta bekleyen otobüs yolculara adeta kalkan oldu.

        Bir dükkanın önünde bekleyen adam da birkaç saniye ile kurtuldu.

        Gün Başlıyor - 6 Ocak 2026 (Venezuela'nın Yeni Lideri Yemin Etti)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela mesajı. Venezuela'nın yeni Lideri yemin etti. Küba'da iki günlük yas ilan edildi. "Şara hakkındaki suikast iddiası yalan" "Netanyahu Putin'le mesaj gönderdi" Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga. Elif Kumal'a yürek yakan veda. Piyasalarda Maduro etkisi. CHP'den ABD'ye Venezuela tepkisi. Bedelli askerlik ücreti belli oldu. TFF 123 futbolcunun cezasını onadı. Kolombiya Başkanı Petro Trump tehditine yanıt verdi.  

