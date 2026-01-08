Sokak savaş alanına döndü! Olay, İstanbul'da meydana geldi. Bahçelievler'de kontrolden çıkan bir kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi. Büyük bir hızla çarptığı araçlar hurdaya dönerken o saniyede durakta bekleyen otobüs yolculara adeta kalkan oldu. Bir dükkanın önünde bekleyen adam da birkaç saniye ile kurtuldu.

Giriş: 08.01.2026 - 22:17 Güncelleme: 08.01.2026 - 22:17

