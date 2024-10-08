Sokakta müstehcen hareketler yapan zanlı yakalandı
Beyoğlu'nda, sokak ortasında müstehcen hareketler yaptığı anlar kameralara yansıyan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Beyoğlu'nun Kuloğlu Mahallesi'ndeki sokakta müstehcen hareketler yaparken çevrede bulunan kişilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve bu görüntüleri sosyal medya platformlarında yayınlanan kişiyi bulmak için harekete geçti.
Kimlik bilgileri tespit edilen 32 yaşındaki T.Y, Beykoz'daki Tokatköy Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.