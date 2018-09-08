Ferdi Durdu'nun haberine göre, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Sokakta Satranç Var' projesi başladı. 81 ilde satranç severler ile buluşturacak etkinlikler kapsamında Malatya'da da ilginç bir çalışmaya imza atıldı. Satranç kültürünü yaymayı, tanıtmayı, sevdirmeyi ve Türkiye'nin her il ve ilçesini satranç parkları ile buluşturmayı hedefleyen projede bu yıl, Satranç Malatya İl Temsilciliği gelin ve damatlara satranç oynattı. En mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimi yaptıran gelin ve damatlar, farkındalık oluşturmak için satranç oynadı.



FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE SATRANÇ OYNADILAR

İsmail-Büşra Önal Bayram çifti de satranç oynayarak projeye destek verdi. İsmail Bayram, "Allah nasip ederse çoluğumuz çocuğumuz olursa satranç oynamasını bende isterim. Zeka yönünden gelişmesi amacıyla, pratik düşünme acısından çocuğuma faydalı olacağını düşünüyorum. Ben de biliyorum satranç oynamasını. İnşallah baba oğul, ya da kız birlikte oynarız. Onlara da öğreteceğim" dedi. Büşra Önal Bayram ise "Dijital diğer oyunlar yerine, internet üzerinden oynanan diğer oyunlar yerine bu zihinsel gelişim için daha mantıklı tabi" diye konuştu.



"SOKAKTA DA SATRANÇ"

Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ise, "Sokakta da satrancın diğer oyunların önüne geçmesi için yaptığımız çalışmalar kapsamında, dördüncü organizasyonumuzu düzenliyoruz. 8-15 Eylül tarihleri arasında şehrimizin çeşitli yerlerinde vatandaşlarımız, çocuklarımızı bir araya gelip satranç oynuyorlar. Düğün fotoğraflarının çekimi için buraya gelen gelin ve damatlarımızdan da rica ettik, onlarda satranç oynadılar" diye konuştu.

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