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        Haberler Gündem Güncel Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi

        Boşanma davasına tekerlekli yatak ile getirildi!

        Kayseri'de şoke eden bir görüntü kaydedildi. Kentte Suriye uyruklu bedensel engelli Yusuf K. boşanma davasının görüldüğü adliye binasına tekerlekli yatak ile getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:13
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        Şoke eden görüntü! Boşanma davasına bu şekilde getirildi
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        Kayseri'de Suriye uyruklu bedensel engelli Yusuf K. (50), boşanma davasının görüldüğü Kayseri Adliyesi'ne, tekerlekli yatak ile getirildi.

        DHA'nın haberine göre Yusuf K., 13 yıl önce Suriye'deki iç savaşta hava saldırısı sonucu yaralandı.

        Ayaklarına şarapnel parçası isabet eden Yusuf K., felç oldu. Yatağa mahkum olan Yusuf K., akrabalarının yardım ile Türkiye'ye gelerek, Kayseri'ye yerleşti.

        4 çocuk babası Yusuf K., eşi ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle boşanmaya karar verdi. Kayseri Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanma davaları süren Yusuf K., tekerlekli yatak ile adliyeye getirildi.

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        Duruşma ertelenirken, Yusuf K. yine tekerlekli yatak adliyeden ayrıldı.

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