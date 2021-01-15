9'uncu kez basıldı! Burası engelliler derneği! 0:00 / 0:00

DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi´nde bulunan bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez, polis tarafından yapılan baskında, eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit edilen engelliler derneğine, dün gece saatlerinde gelen ihbar üzerine tekrar baskın yapıldı.

KISITLAMAYA RAĞMEN 42 KİŞİ MEKANDA

DHA'da yer alan habere göre derneğin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılırken, içeri giren polis yine alkollü eğlence düzenlendiğini tespit etti. Eğlenceyi durduran polis, aralarında kadınların da bulunduğu 42 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusunu yaptı.

BU SEFER KAPIYI MÜHÜRLEDİLER

Zabıta ekiplerince derneğin kapısı bu kez getirilen kaynak makinesiyle mühürlenirken, 42 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 132 bin 300 TL para cezası uygulandı. Dernek yöneticileri de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.