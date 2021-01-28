Sol Yanım yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yok soruları gündemde yer alıyor. Peki Sol Yanım neden yok ve yeni bölüm ne zaman?

SOL YANIM YENİ BÖLÜM YOK MU?

Bu akşam Sol Yanım dizisinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Sevilen dizi dün itibariyle artık Çarşamba günleri izleyici ile buluşacak...

SOL YANIM KONUSU NE?

Sol Yanım konusu şu şekilde; genç aşıklar Serra ve Selim'in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. "Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!" Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

OYUNCU KADROSU KARAKTERLERİ

Özge Yağız (Serra)

Tolga Mendi (Selim)

Cemre Baysel (Biricik)

Emre Bey (Burak)

Defne Samyeli (Asena)

Cansel Elçin (İhsan)

Taner Rumeli (Onur)

Esra Bazen Bilgin (Nilgün)

Deniz Barut (Nil)

Seda Akman (İdil)

Benian Dönmez (Binnaz)

Feyza Civelek (Nazlım)

Tuğçe Açıkgöz (Zeynep)

Ecem Atalay (Eda)

Emre Dinler (Barbar)

Oktay Çubuk (Ali)