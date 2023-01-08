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Solgun Mavi Gözler konusu nedir? Solgun Mavi Gözler filmi oyuncuları kimler?

Ünlü oyuncu Christian Bale'in yeni filmi Solgun Mavi Gözler, gün itibariyle izleyici karşısına çıktı. Orjinal adı The Pale Blue Eye olan ve Netflix'te yayınlanan filmin konusu, oyuncuları ve hakkındaki diğer bilgileri ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik...

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  • Solgun Mavi Gözler konusu nedir, ne anlatıyor? Solgun Mavi Gözler filmi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    6 Ocak Cuma günü itibariyle dünyaca ünlü dijital medya sitesi Netflix'te yayınlanan Solgun Mavi Gözler filmi, gün itibariyle Türkiye'de en çok izlenen yapım konumunda bulunuyor. Scott Cooper'ın yönettiği filmin konusu, oyuncuları, hangi kitaptan uyarlandığı ve nerede çekildiğine dair tüm bilgileri bir araya getirdik...
  • Solgun Mavi Gözler konusu nedir, ne anlatıyor? Solgun Mavi Gözler filmi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    SOLGUN MAVİ GÖZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Emekli bir dedektif, Harp Okulundaki korkunç bir cinayeti çözmesine yardımcı olması için Edgar Allan Poe adlı akıllı bir West Point öğrencisini yanına alır...
  • Solgun Mavi Gözler konusu nedir, ne anlatıyor? Solgun Mavi Gözler filmi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    SOLGUN MAVİ GÖZLER OYUNCULARI

    Christian Bale - Rolü : Augustus Landor

    Harry Melling: Rolü : Cadet Edgar Allen Poe

    Gillian Anderson: Rolü : Mrs. Julia Marquis

    Fred Hechinger: Rolü : Randolph Ballinger
  • Solgun Mavi Gözler konusu nedir, ne anlatıyor? Solgun Mavi Gözler filmi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    SOLGUN MAVİ GÖZLER FİLMİ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

    Solgun Mavi Gözler filmi Louis Bayard'ın 2006 yılında yazdığı aynı adlı romanından uyarlanmıştır.
  • Solgun Mavi Gözler konusu nedir, ne anlatıyor? Solgun Mavi Gözler filmi oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    SOLGUN MAVİ GÖZLER NEREDE ÇEKİLDİ?

    Solgun Mavi Gözler filmi çekimleri Aralık 2021'de New Wilmington, Pennsylvania'da ve Ocak 2022'de Ambridge, Pa, Old Economy Village gerçekleşti.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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