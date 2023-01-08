6 Ocak Cuma günü itibariyle dünyaca ünlü dijital medya sitesi Netflix'te yayınlanan Solgun Mavi Gözler filmi, gün itibariyle Türkiye'de en çok izlenen yapım konumunda bulunuyor. Scott Cooper'ın yönettiği filmin konusu, oyuncuları, hangi kitaptan uyarlandığı ve nerede çekildiğine dair tüm bilgileri bir araya getirdik...