Solskjaer'den kadroda 4 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de dört değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ise yedek kulübesinde yer aldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü maçında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre dört değişiklik yaptı.

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Norveçli teknik adam, kupa maçında forma şansı verdiği Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo ve Semih Kılıçsoy'un yerine Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendirdi.

ELAN RICARDO HASTALIĞI SEBEBİYLE YOK Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, hastalığı nedeniyle Kayserispor karşısında kadroda yer almadı. Karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kolombiyalı futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandığını ve bu nedenle kadro dışında kaldığını belirtti. EDUARD GRAF MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ Beşiktaş'ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine getirdiği Eduard Graf, Kayserispor maçını tribünden takip etti. Alman futbol adamı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Serdal Adalı ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı takımda görevine başlayan Graf, Kayserispor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasını tribünden izledi.