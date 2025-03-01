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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer'den kadroda 4 değişiklik - Beşiktaş Haberleri

        Solskjaer'den kadroda 4 değişiklik

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor maçında kupadaki Antalyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 21:08 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:08
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        Solskjaer'den kadroda 4 değişiklik
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de dört değişikliğe gitti.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.

        Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu ise yedek kulübesinde yer aldı.

        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü maçında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre dört değişiklik yaptı.

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        Norveçli teknik adam, kupa maçında forma şansı verdiği Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo ve Semih Kılıçsoy'un yerine Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendirdi.

        ELAN RICARDO HASTALIĞI SEBEBİYLE YOK

        Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, hastalığı nedeniyle Kayserispor karşısında kadroda yer almadı.

        Karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kolombiyalı futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandığını ve bu nedenle kadro dışında kaldığını belirtti.

        EDUARD GRAF MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

        Beşiktaş'ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörlük görevine getirdiği Eduard Graf, Kayserispor maçını tribünden takip etti.

        Alman futbol adamı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Serdal Adalı ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı.

        Siyah-beyazlı takımda görevine başlayan Graf, Kayserispor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasını tribünden izledi.

        BEŞİKTAŞ'IN KURULUŞUNUN 122. YILINA ÖZEL PANKART

        Karşılaşmadan önce kale arkasındaki tribünde siyah-beyazlı kulübün 122. yılına özel pankart açıldı.

        Açılan pankartta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'ın kulüp tarihinde önemli yere sahip isimler Hakkı Yeten (Baba Hakkı), Süleyman Seba ve siyah-beyazlı kulübün kurucuları yer alırken, "Şeref dolu 122 yıl" ifadesine yer verildi.

        Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne Beşiktaş'ın kuruluşunun 122. yılına özel hazırlanmış tişörtlerle çıktı.

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