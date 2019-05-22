Bu sezon Premier Lig'i 6. sırada bitirerek UEFA Avrupa Kupası'na gitmeye hak kazanan Manchester United'da gözler Pogba'ya çevrilmiş durumda.
Ligin bitmesiyle yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı söylentileri artarken, geçtiğimiz günlerde Paul Pogba'nın kardeşi de bu iddiaları doğrulamıştı.
Pogba'nın takım arkadaşları ise yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir kulüpte forma giymek istediğini dile getirdiklerini açıklamıştı.
United formasıyla bu sezon 47 maça çıkan orta saha oyuncusu bu maçlarda 16 gol ve 11 asistlik katkıda bulunarak takımını sırtladı.
Kırmızı Şeytanlar'ın teknik adamı Solskjaer'in Fransız futbolcunun takımda kalması için gelecek sezon takım kaptanlığı rolünü Pogba'ya vermesi bekleniyor.
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