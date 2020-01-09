Sömestir sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Başta öğrenciler olmak üzere pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

SÖMESTİR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, sömestir şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "sömestır, sömestr" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "sömestir"dir.

SÖMESTİR NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki anlamı "yarıyıl" olan sömestir, Fransızca kökenlidir.