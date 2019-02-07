Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları



- "Seyahat acentalarını kullanmadan otellere direkt rezervasyon yaptıranlarla memleketlerine gidenlerin sayısı 120 bin. Yaklaşık 35 bin kişi de tatil için yurt dışına çıktı"



- "Sömestirde tatil için yaklaşık 500 milyon lira harcama yapıldı"