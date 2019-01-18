Toplam 18 milyon öğrencinin eğitim gördüğü 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi bugün sona eriyor. Sömestr tatili nedeniyle çok sayıda vatandaş yurdun dört bir yanına kara ve havayolu ile şimdiden seyahatlere başlaması uçak ve otobüs biletlerine yoğun talebe yol açtı. Yurt dışına çıkışlarda da artışlar yaşanırken, yurt içi uçak seferlerinde ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştı. Yurt içi seferlerinde bazı noktalar da ise yer kalmadı.Birçok vatandaş, rezervasyon için çağrı merkezleri ile havayolu şirketlerinin web sitelerinde "dolu" bilgisini aldı. Okulların tatile çıkacağı Cuma günü gibi, tatilin ilk günü olan Cumartesi günü de sömestr tatilcilerinin iç ve dış hat uçuşlarında yoğun talepler uçakları doldurdu.

YOĞUN TALEPLER BİRÇOK UÇUŞUN BİLETİNİ TAVAN ÜCRETE ÇIKARDI

Yoğun yolcu talepleri nedeniyle aktarmasız birçok uçuşta fiyatlar tavan ücret olan 352 liraya çıktı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu seferlerin de yer kalmadı. Tur şirketleri tatil için vatandaşlara farklı seçenekler sunarken, Diyanet İşleri Başkanlığı yarıyıl tatilinde öğrenci, öğretmen ve ailelerini kapsayan umre programları düzenledi. Geçen yıla oranla 2019´da sömestr tatili için yurt dışı turları alanların sayısı yüzde 30 arttı. Sıcak tatil merkezleri ile kayak merkezlerine gidişler de artışlar yaşandı.

BİRLEŞİK KRALLIK'TAN TÜRKİYE TATİLİNİ ARAMALAR DA BÜYÜK ÇIKIŞ

Bu arada Birleşik Krallık'tan geçen yıl yüzde 36 artışla yaklaşık 2 milyon 300 bin turist Türkiye'ye gelirken, 2019 yılında ise bu rakamın aşılması bekleniyor. Arama motoru Google´ın verilerine göre Türkiye tatili ile ilgili yapılan aramalarda dünya genelinde büyük artışlar yaşanıyor.Özellikle "Holiday to Turkey 2019" (Tatilde Türkiye 2019) aramaları büyük çıkış gösterdi. En çok Türkiye tatili ile ilgili arama listesinde birinci sırada yer alan Birleşik Krallık'ta en fazla arama yapılan yerler ise sırasıyla İskoçya, Galler, İngiltere ve Kuzey İrlanda oldu. Birleşik Krallık'ta en çok, "Türkiye tatil paketi, tatil köyleri, sömestr tatili, tatil evi, Marmaris, Dalaman, Antalya, Kapadokya, Bodrum, herşey dahil" konularında aramalar yapıldı.



