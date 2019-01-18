Toplam 18 milyon öğrencinin eğitim gördüğü 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi bugün sona eriyor. Sömestr tatili nedeniyle çok sayıda vatandaş yurdun dört bir yanına kara ve havayolu ile şimdiden seyahatlere başlaması uçak ve otobüs biletlerine yoğun talebe yol açtı. Yurt dışına çıkışlarda da artışlar yaşanırken, yurt içi uçak seferlerinde ucuz bilet ve yer bulmak zorlaştı. Yurt içi seferlerinde bazı noktalar da ise yer kalmadı.Birçok vatandaş, rezervasyon için çağrı merkezleri ile havayolu şirketlerinin web sitelerinde "dolu" bilgisini aldı. Okulların tatile çıkacağı Cuma günü gibi, tatilin ilk günü olan Cumartesi günü de sömestr tatilcilerinin iç ve dış hat uçuşlarında yoğun talepler uçakları doldurdu.
YOĞUN TALEPLER BİRÇOK UÇUŞUN BİLETİNİ TAVAN ÜCRETE ÇIKARDI
Yoğun yolcu talepleri nedeniyle aktarmasız birçok uçuşta fiyatlar tavan ücret olan 352 liraya çıktı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu seferlerin de yer kalmadı. Tur şirketleri tatil için vatandaşlara farklı seçenekler sunarken, Diyanet İşleri Başkanlığı yarıyıl tatilinde öğrenci, öğretmen ve ailelerini kapsayan umre programları düzenledi. Geçen yıla oranla 2019´da sömestr tatili için yurt dışı turları alanların sayısı yüzde 30 arttı. Sıcak tatil merkezleri ile kayak merkezlerine gidişler de artışlar yaşandı.
BİRLEŞİK KRALLIK'TAN TÜRKİYE TATİLİNİ ARAMALAR DA BÜYÜK ÇIKIŞ
Bu arada Birleşik Krallık'tan geçen yıl yüzde 36 artışla yaklaşık 2 milyon 300 bin turist Türkiye'ye gelirken, 2019 yılında ise bu rakamın aşılması bekleniyor. Arama motoru Google´ın verilerine göre Türkiye tatili ile ilgili yapılan aramalarda dünya genelinde büyük artışlar yaşanıyor.Özellikle "Holiday to Turkey 2019" (Tatilde Türkiye 2019) aramaları büyük çıkış gösterdi. En çok Türkiye tatili ile ilgili arama listesinde birinci sırada yer alan Birleşik Krallık'ta en fazla arama yapılan yerler ise sırasıyla İskoçya, Galler, İngiltere ve Kuzey İrlanda oldu. Birleşik Krallık'ta en çok, "Türkiye tatil paketi, tatil köyleri, sömestr tatili, tatil evi, Marmaris, Dalaman, Antalya, Kapadokya, Bodrum, herşey dahil" konularında aramalar yapıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.