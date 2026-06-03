Son Akşam Yemeği filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Akşam Yemeği nerede çekildi?
Son Akşam Yemeği filmi 3 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Film, Cumhuriyet'in ilanından bir gün önce Çankaya Köşkü'nde yaşanan tarihi olayları farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. 2023 yılında vizyona giren yapım, Cumhuriyet'in kuruluş sürecini mutfakta çalışan insanların gözünden anlatmasıyla dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Levent Onan'ın üstlendiği filmde Onur Tuna, Pelin Akil ve Engin Şenkan gibi isimler rol alıyor. Peki Son Akşam Yemeği filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte Son Akşam Yemeği filmi konusu ve oyuncuları...
Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan Son Akşam Yemeği, Türk sinemasında daha önce işlenmemiş bir dönemi beyaz perdeye taşıdı. Film, 28 Ekim 1923 gecesinde Çankaya Köşkü'nde yaşanan tarihi gelişmeleri konu alırken, dönemin siyasi atmosferini mutfak çalışanlarının gözünden aktarıyor. Tarihi dram türündeki yapım, vizyona girdiği dönemde hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla geniş yankı uyandırdı. Peki, Son Akşam Yemeği filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Akşam Yemeği ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...
SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dediği ve Cumhuriyet düşüncesinin ortaya konulduğu 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları konu ediniyor.
28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir’e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik edecektir.
SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Onur Tuna - Mustafa Kemal Paşa,
Pelin Akil - Latife Hanım,
Engin Şenkan - Ahir Usta,
Azra Aksu - Elif,
Tuba Daştan - Vecihe,
Nehir Gökdemir - Nigar,
Cemal Hünal - Komutan Wilson,
Mustafa Kırantepe - Yakup,
Necip Memilli - Mahmut,
Aslı Tandoğan - Elif Annesi,
Yasemin Baştan - Azize.
SON AKŞAM YEMEĞİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında hazırlanan filmin yapım süreci yaklaşık iki yıl sürdü. Film, 27 Ekim 2023 tarihinde sinemalarda vizyona girdi. Yapımın çekimleri ve hazırlıkları Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına yetiştirilecek şekilde tamamlandı.
SON AKŞAM YEMEĞİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimlerinin büyük bölümü İstanbul'da gerçekleştirildi. Yapım için Çankaya Köşkü'nün dekoru özel olarak yeniden oluşturuldu. Çekimlerin önemli kısmı İstanbul'daki eski Ciner Stüdyoları'nda kurulan özel setlerde yapıldı. Böylece dönemin atmosferi ve Çankaya Köşkü'nün tarihi dokusu sinema perdesine taşındı.