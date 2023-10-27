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        Haberler Magazin 'Son Akşam Yemeği' için özel gösterim

        'Son Akşam Yemeği' için özel gösterim

        'Son Akşam Yemeği' filminin ilk özel gösterimi, şehit yakınları ve gazilerimiz için düzenlendi. Bu anlamlı buluşma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle "100 Yılın Genç 100'ü ile Sinemada Cumhuriyet" etkinliği çerçevesinde yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 22:09 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:09
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        Şehit yakınları ve gazilere özel gösterim
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        28 Ekim 1923’te yaşananları özgün senaryosuyla ve etkileyici sinematografisiyle anlatan 'Son Akşam Yemeği' filmini gösterime girdiği gün şehit yakınları ve gaziler izledi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemsettin Yalçın ile ilgili genel müdürlüklerin yetkilileri de bu özel etkinlikte aileleri yalnız bırakmadı.

        Bu anlamlı buluşma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün iş birliğiyle “100 Yılın Genç 100’ü ile Sinemada Cumhuriyet” etkinliği çerçevesinde yapıldı.

        Mustafa Kemal Atatürk'ü Onur Tuna canlandırdı.

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        CineGenna Pictures Yönetim Kurulu Başkanı A. Selim Tuncer’in yapımcılığını üstlendiği ve Levent Onan’ın yönettiği 'Son Akşam Yemeği', Cumhuriyetimizin ilan edilmesine 24 saat kala yaşananları beyazperdeye taşıdı.

        Latife Hanım'ı Pelin Akil canlandırdı

        Filmde başrolleri; Engin Şenkan, Azra Aksu, Onur Tuna, Pelin Akil, Necip Memili, Aslı Tandoğan, Cemal Hünal, Yasemin Baştan, Mustafa Kırantepe, Nehir Gökdemir, Tuba Daştan paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son Akşam Yemeği
        #Cumhuriyet
        #Atatürk
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