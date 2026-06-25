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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 1 kişinin öldüğü kazada AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu yaralandı | Son dakika haberleri

        1 kişinin öldüğü kazada AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu yaralandı

        Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu Muhammed Emin Öztürk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 17:32 Güncelleme:
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        1 kişinin öldüğü kazada AK Partili vekil yaralandı

        D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda seyreden Öztürk idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Boğaziçi Osmanca mevkisindeki kontrolsüz kavşakta Metin Sarıbaş'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sarıbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada, Ercan Öztürk ile yanında bulunan oğlu Muhammed Emin Öztürk (18) yaralandı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk ve oğlunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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