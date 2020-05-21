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100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak

BDDK yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını açıkladı

son dakika
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını açıkladı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

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