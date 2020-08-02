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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili’nin Kocaeli’de bulunan Bilişim Vadisi, otomotiv sektörü için cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, “Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip EDAG, vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandı” dedi.

Türkiye’nin Otomobili’nin teknoloji üssünün Bilişim Vadisi’nde olduğunu hatırlatan Bakan Varank, “Ön gösterim araçlarını tanıttığımız aralık ayından bu yana vadiye olan firma başvurularında yüzde 50’lik bir artış görülüyor. Yerleşik firma sayısı 79’dan 112’ye çıktı" açıklamasında bulundu.

Varank, Bilişim Vadisi’ni, teknoloji tabanlı girişimciliğin de merkezi haline getirmek istediklerini kaydederek, “Bu amaçla 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık" diye konuştu.

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